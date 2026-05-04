Wojna wchodzi w fazę „ciszy”. Zełenski: „Życie ludzkie cenniejsze niż rocznice”

Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:32

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski zadeklarował wprowadzenie »reżimu ciszy« na froncie, który ma wejść w życie w nocy z wtorku na środę. Prezydent Ukrainy podkreślił przy tym, że strona rosyjska nie skierowała do Kijowa żadnej formalnej propozycji dotyczącej wstrzymania walk, a decyzja jest autonomicznym ruchem Ukrainy

„Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż »obchody« jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistyczne jest zapewnienie ciszy” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską.

Przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja – przekazała około dwóch godzin wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti.

Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45. (PAP)

Źródło: PAP

