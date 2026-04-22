Co najmniej trzy kontenerowce znalazły się pod ostrzałem w rejonie cieśniny Ormuz. Informacje potwierdziły źródła związane z bezpieczeństwem morskim oraz brytyjskie centrum monitorujące żeglugę. Najpoważniejszy incydent dotyczył jednostki pod banderą Liberii, która została trafiona ogniem oraz granatami przeciwpancernymi na północny wschód od Omanu. Kapitan statku przekazał, że do jednostki zbliżyła się irańska łódź patrolowa, należąca do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, po czym otworzyła ogień.

Uszkodzeniu uległ mostek statku, jednak nie doszło do pożaru ani wycieku. Załoga nie odniosła obrażeń.

Cieśnina Ormuz: strzalano bez ostrzeżenia

W krótkim odstępie czasu ostrzelano także dwa kolejne kontenerowce. Około ośmiu mil morskich na zachód od wybrzeża Iranu zaatakowano jednostkę pod banderą Panamy. Statek nie został trafiony, a załoga pozostała bezpieczna. Trzeci incydent dotyczył kolejnego statku pod banderą Liberii. Również w tym przypadku nie odnotowano uszkodzeń ani rannych. W przypadku jednego z zaatakowanych statków – zarządzanego przez greckiego armatora – kapitan podkreślił, że nie było żadnego ostrzeżenia ani kontaktu radiowego przed otwarciem ognia.

Równolegle do ostrzałów irańska marynarka wojenna przejęła dwa statki. Jak poinformowała agencja Tasnim, jednostki zostały zatrzymane pod zarzutem „zakłócania porządku i bezpieczeństwa” na tym strategicznym akwenie. Nie podano szczegółów dotyczących bander ani armatorów przejętych statków. Irańskie służby nie sprecyzowały również, jakie konkretne działania miały stanowić podstawę do ich zatrzymania.

Wojna w Iranie: w co gra Teheran?

Eksperci zwracają uwagę, że takie działania wpisują się w szerszą strategię Teheranu, polegającą na kontrolowaniu ruchu morskiego i wywieraniu presji politycznej poprzez ograniczanie swobody żeglugi.

Do ostrzałów doszło w warunkach rosnącego napięcia w regionie. Iran wprowadził ograniczenia dla żeglugi w cieśninie Ormuz w odpowiedzi na działania militarne USA i Izraela oraz blokadę irańskich portów. Według danych sprzed eskalacji konfliktu przez cieśninę przepływało około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i LNG, co czyni ten akwen jednym z kluczowych punktów globalnej gospodarki.