Iran otrzymał nową propozycję od USA. Teheran nie chce iść na kompromis

Iran otrzymał „nowe propozycje” Stanów Zjednoczonych dotyczące rozmów na temat trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie - poinformowała w sobotę irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego, dodając, ze irańscy negocjatorzy nie pójdą „na żaden kompromis”.
„W ostatnich dniach, podczas pobytu w Teheranie dowódcy armii pakistańskiej jako mediatora, Amerykanie przedstawili nowe propozycje. Iran je obecnie analizuje i nie udzielił jeszcze odpowiedzi” – oznajmiła Rada, cytowana przez oficjalną agencję Irna.
Rozejm w wojnie między USA i Izraelem a Iranem upływa w nocy z wtorku na środę.
Prezydent USA Donald Trump od kilku dni sugeruje, że jest bliski zawarcia porozumienia z Iranem, które zakończyłoby konflikt.
Wojna rozpoczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi Teheran zablokował cieśninę Ormuz, a tym samym ruch do i z Zatoki Perskiej. Cieśnina ta jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa nią 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego. W osatnich dniach pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące ponownego otwarcia Ormuzu przez Iran.
Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła około 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów. (PAP)
