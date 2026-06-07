Zarzuty wobec dowódcy brygady

Płk Witold B. to obecny dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, który – jak poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie – usłyszał zarzuty postawione przez wojskowy pion śledczy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Ta sama prokuratura zajmowała się też sprawą innego oficera związanego z 6 Mazowiecką Brygadą WOT – płk. Łukasza B.

53-letni płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Z informacji prokuratury wynika, że chodzi o wyłudzanie świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów. Ponadto oficer miał wyłudzać świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie. Prokurator zarzuca mu też uczynienie z przestępczego procederu stałego źródła utrzymania.

Witold B. rozpoczął służbę wojskową w 1992 roku. Służył m.in. w 2 Batalionie Piechoty Górskiej oraz 22 Batalionie Piechoty Górskiej 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej. W 2010 r. rozpoczął służbę w Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowisku szefa sekcji WF i sportu. Od 2016 r. pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego. Trzy miesiące później objął dowodzenie 24 Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Rzeszowie. W 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a rok później na zastępcę dowódcy tej brygady. W połowie 2020 roku rozpoczął służbę w Dowództwie WOT na stanowisku szefa Centrum Taktyczno-Operacyjnego. 1 stycznia 2021 r. został dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady OT. Zgodnie z procedurami wyznaczenie dowódcy brygady WOT następuje decyzją szefa MON na wniosek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym czasie funkcję tę pełnił gen. dyw. Wiesław Kukuła, a resortem obrony kierował Mariusz Błaszczak.

26 maja – w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych – wobec oficera prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

– Decyzją dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 26 maja płk Witold B. został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania – poinformował PAP p.o. rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej mjr Rafał Rylich.

Były zastępca dowódcy także z zarzutami

Prokuratorskie zarzuty postawione przez Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów ma także były zastępca dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT (od grudnia 2020 do marca 2022 r.) płk Łukasz B.

Jest podejrzany o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa – Fundusz Solidarnościowy – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 30,6 tys. zł. Śledczy zarzucają mu, że w latach 2022–2023 wprowadził w błąd instytucje przyznające świadczenia w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, poświadczając nieprawdę co do miejsca zamieszkania i sytuacji życiowej uczestnika programu.

Skutkiem tego była wypłata przez Urząd Miejski w Wyśmierzycach (Mazowieckie) nienależnego wynagrodzenia za świadczenie pozornych usług asystencji osobistej dla osoby, której się to nie należało. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że chodziło o ojca pułkownika B.

Łukasz B. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba powiedział PAP, że postępowanie to zostało przekazane z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Jak wyjaśnił, decyzja o przeniesieniu sprawy do jednostki powszechnej wynika z faktu, że podejrzany odszedł do rezerwy, co wyczerpało przesłanki do prowadzenia śledztwa przez prokuraturę wojskową.

Teraz – ze względu na to, że do przestępstwa miało dojść w Wyśmierzycach – sprawą zajmować się będzie prokuratura, w której rejonie znajduje się to miasto.

Śledztwa i wcześniejsza kariera

Nazwisko Łukasza B. przewija się także w innym śledztwie, prowadzonym od ponad trzech lat przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Postępowanie to dotyczy czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W tym wątku postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów.

Łukasz B. to postać znana w Radomiu. Był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1 Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Od 2018 r. był związany z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej – najpierw dowodził 62 Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu – pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

Jego kariera wojskowa przyspieszyła, gdy wiceministrem obrony narodowej (2018-2023) został Wojciech Skurkiewicz, polityk także pochodzący z Radomia.

Od grudnia 2020 do marca 2022 r. Łukasz B. był zastępcą dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT. Następnie do końca 2023 r. był szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na koniec wojskowej kariery szefował Ośrodkowi Reprezentacyjnemu WOT w Radomiu. Wówczas Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej z płk. B. na czele odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd muzyków do USA kosztował armię setki tysięcy złotych. Jesienią ub. roku 51-letni obecnie Łukasz B. odszedł na emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu. (PAP)

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