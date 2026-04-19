Robot pokonał rekord świata w półmaratonie. Przełom w Pekinie

W niedzielę w Pekinie rozegrano wydarzenie, które jeszcze niedawno wydawało się czysto futurystyczne. Ponad 100 humanoidalnych robotów stanęło na starcie półmaratonu, biegnąc równolegle do ludzkich zawodników, ale na oddzielonych torach. Organizatorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, aby uniknąć kolizji i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.

Największe emocje wzbudził wynik zwycięskiej maszyny opracowanej przez firmę Honor. Robot pokonał dystans w czasie 50 minut i 26 sekund. To rezultat lepszy niż rekord świata w półmaratonie ustanowiony niedawno przez Jacoba Kiplimo, który w marcu w Lizbonie uzyskał czas nieco powyżej 57 minut. Oznacza to, że maszyna była o kilka minut szybsza od najlepszego ludzkiego wyniku w historii tej konkurencji.

Co istotne, triumfator nie ukończył biegu całkowicie bezproblemowo. Kilka metrów przed metą robot uderzył w barierkę i wymagał wsparcia technicznego, jednak zgodnie z regulaminem został sklasyfikowany jako zwycięzca.

Skok technologiczny robotów humanoidalnych w ciągu zaledwie roku

Jeszcze rok wcześniej podobne zawody wyglądały zupełnie inaczej. W inauguracyjnej edycji biegu w Pekinie uczestniczyło około 20 robotów, z których wiele miało poważne problemy już na starcie. Część nie była w stanie utrzymać równowagi, inne nie potrafiły poruszać się w sposób ciągły, a większość nie dotarła do mety.

Tegoroczna edycja pokazała radykalną zmianę. Nie tylko liczba uczestników wzrosła pięciokrotnie, ale także ich sprawność fizyczna uległa znaczącej poprawie. Kilka robotów osiągało tempo porównywalne, a nawet wyższe niż zawodowi biegacze uczestniczący w równoległym wyścigu ludzi.

Jeszcze bardziej uderzający jest kontrast wyników. W ubiegłym roku najlepszy robot potrzebował około 2 godzin i 40 minut, aby ukończyć trasę. W ciągu zaledwie 12 miesięcy czas ten został skrócony o niemal dwie godziny.

Oddzielne tory i kontrola ryzyka kolizji

Organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na zastosowanie dwóch równoległych tras – jednej dla ludzi, drugiej dla robotów. Było to konieczne ze względu na różnice w sposobie poruszania się oraz ryzyko nieprzewidywalnych zachowań maszyn.

Choć roboty wykazały się imponującą szybkością, nadal zdarzały się incydenty, takie jak utrata równowagi czy kontakt z elementami infrastruktury. Oddzielenie tras pozwoliło ograniczyć ryzyko wypadków i jednocześnie umożliwiło bezpośrednie porównanie wyników obu grup.

Rozwój robotyki humanoidalnej w Chinach

Wydarzenie w Pekinie wpisuje się w szerszą strategię Chin, które konsekwentnie inwestują w rozwój robotyki humanoidalnej. Państwo Środka dąży do zdobycia globalnej pozycji lidera w tej branży, traktując ją jako jeden z kluczowych sektorów przyszłości.

Rząd wspiera rozwój technologii poprzez system dotacji, inwestycje infrastrukturalne oraz programy badawczo-rozwojowe. W efekcie chińskie firmy coraz szybciej wdrażają nowe rozwiązania, a ich produkty trafiają zarówno do przemysłu, jak i sektora usług.

Jednym z przykładów promocji tych technologii była tegoroczna gala Spring Festival organizowana przez CCTV. W trakcie widowiska zaprezentowano humanoidalne roboty Unitree, które wykonywały skomplikowane układy sztuk walki, operując mieczami, kijami i nunczako w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Demonstracja miała pokazać precyzję, koordynację oraz bezpieczeństwo współpracy maszyn z człowiekiem.

Potencjalne zastosowania robotów humanoidalnych

Choć widowiskowe wydarzenia sportowe przyciągają uwagę opinii publicznej, kluczowe znaczenie mają praktyczne zastosowania robotów humanoidalnych. Eksperci wskazują, że rozwój tej technologii może w najbliższych latach znacząco wpłynąć na wiele sektorów gospodarki.

Roboty tego typu mogą znaleźć zastosowanie w pracach niebezpiecznych, takich jak ratownictwo, obsługa instalacji przemysłowych czy działania w strefach skażonych. Coraz częściej mówi się także o ich wykorzystaniu w logistyce, opiece nad osobami starszymi oraz w sektorze usług.

Nie brakuje również kontrowersji związanych z potencjalnym wykorzystaniem humanoidów w zastosowaniach militarnych. Ich zdolność do poruszania się w środowisku zaprojektowanym dla człowieka czyni je atrakcyjnym narzędziem dla wojska, co rodzi pytania o etykę i bezpieczeństwo.

Wyścig technologiczny i globalna konkurencja

Dynamiczny rozwój robotów humanoidalnych wpisuje się w globalny wyścig technologiczny, w którym uczestniczą także Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa. Firmy takie jak Boston Dynamics czy Tesla również pracują nad zaawansowanymi modelami robotów zdolnych do wykonywania skomplikowanych zadań.

Jednak tempo postępu obserwowane w Chinach, szczególnie w kontekście integracji sprzętu i oprogramowania, zwraca uwagę analityków. Połączenie wsparcia państwowego, dużego rynku wewnętrznego oraz rosnących kompetencji technologicznych pozwala chińskim firmom szybko nadrabiać dystans do konkurencji.

Wyniki półmaratonu w Pekinie mogą być symbolicznym momentem, w którym maszyny nie tylko dorównują ludziom w określonych zadaniach, ale zaczynają ich wyprzedzać w dziedzinach wymagających dotąd wyjątkowej sprawności fizycznej.