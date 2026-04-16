W 2024 r. pracodawcy z Małopolski zapowiedzieli zwolnienie 3042 osób. Rok później, jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie było to 5430 osób. Dane do lutego mówiły o redukcji 809 etatów, natomiast po I kwartale tego roku liczba ta wzrosła do niemal 1,3 tys. Machina się rozkręca, a winę za to ponosi AI, które w coraz większym stopniu znajduje zastosowanie w zlokalizowanych w tej części kraju centrach usług.

- Sztuczna inteligencja zastępuje przede wszystkim prace proste. Sprawia wiec, że nie potrzeba już tak wielu informatyków niższego szczebla. Ponosimy więc dziś konsekwencje tego, co budowaliśmy przez lata. A stawialiśmy przede wszystkim na proste montownie, firmy usługowe, w których wraz z upowszechnianiem się nowych technologii zapotrzebowanie na pracowników spada – wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

To nie załamanie rynku pracy, lecz transformacja gospodarki

Zdaniem Urzędu Miasta Krakowa nie mamy jednak do czynienia z załamaniem rynku, lecz z głęboką transformacją modelu gospodarczego, przyspieszoną przez automatyzację, rozwój sztucznej inteligencji oraz globalną optymalizację procesów biznesowych.

- Kraków pozostaje największym ośrodkiem usług biznesowych w Polsce i jednym z kluczowych hubów w Europie Środkowo-Wschodniej - to ok. 108 tys. pracowników w ponad 300 centrach usług oraz ok. 60 tys. specjalistów IT. Zmienia się jednak charakter tych miejsc pracy. Odchodzimy od prostych, powtarzalnych procesów na rzecz bardziej zaawansowanych kompetencji w obszarach takich jak IT, analiza danych, cyberbezpieczeństwo, AI czy działalność badawczo-rozwojowa. Automatyzacja ogranicza wzrost zatrudnienia ilościowego, ale jednocześnie zwiększa produktywność i poziom wynagrodzeń – mówi Jolanta Tęcza-Ćwierz z biura komunikacji UM w Krakowie.

Jak Kraków chce ograniczyć zwolnienia i poprawić sytuację na rynku pracy?

Czy miasto ma zatem plan, jak ograniczyć falę zwolnień i utrzymać pozycję technologicznego hubu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jolanta Tęcza-Ćwierz mówi, że nie istnieją narzędzia administracyjne, które mogłyby zatrzymać globalne procesy technologiczne i restrukturyzacyjne.

Zaznacza natomiast, że rolą samorządu jest natomiast aktywne zarządzanie zmianą - tak, aby ograniczać jej skutki społeczne oraz wzmacniać nowe przewagi konkurencyjne miasta. Jakie zatem działania podejmuje miasto. Jak słyszymy w urzędzie to stały dialog z biznesem, poprzez współpracę z organizacjami branżowymi oraz bezpośrednie spotkania z firmami monitorujemy sytuację i szybko reagujemy na zmiany, ale też powołanie Krakowskiej Rady Przedsiębiorczości. Właśnie finalizowane jest utworzenie platformy współpracy miasta i biznesu, która będzie wypracowywać konkretne rozwiązania dla rynku pracy i inwestycji.

Poza tym miasto stawia na nowy system obsługi inwestora, który zakłada silniejszą współpracę z partnerami prywatnymi oraz koncentrację na projektach o wysokiej wartości dodanej, szczególnie w obszarach takich jak AI, deep tech czy sektor kosmiczny oraz na aktywne przyciąganie inwestycji

- Miasto prowadzi dialog z międzynarodowymi partnerami oraz pracuje nad ulokowaniem w Krakowie strategicznych projektów, w tym związanych z Europejską Agencją Kosmiczną. Stawiamy też na rozwój ekosystemu innowacji, przez wzmacnianie środowiska startupowego, współpracując m.in. z Krakowskim Parkiem Technologicznym i organizacjami branżowymi – tłumaczy Jolanta Tęcza-Ćwierz.

Rozwój kompetencji kluczowy w erze AI i zmian na rynku pracy

Kluczową odpowiedzią na zmiany technologiczne ma być też rozwój kompetencji. Dlatego miasto wdrożyło lokalne priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ukierunkowane na reskilling i upskilling pracowników zagrożonych zwolnieniami. Poza tym Grodzki Urząd Pracy prowadzi działania doradcze, szkoleniowe i outplacementowe, oraz rozwijana jest współpraca z firmami w zakresie lepszego dopasowania kompetencji do potrzeb rynku.

- Warto podkreślić, że mimo wzrostu liczby zapowiedzi zwolnień, stopa bezrobocia w Krakowie pozostaje bardzo niska, na poziomie 2,6 proc., a wielu pracowników stosunkowo szybko znajduje nowe zatrudnienie - często w bardziej zaawansowanych rolach – mówi Jolanta Tęcza-Ćwierz i dodaje, że działania miasta mają charakter strategiczny i długofalowy. Kierunek strategii działania dla regionu jest jasno określony: przejście od modelu „taniej lokalizacji usługowej” do metropolii kompetencyjnej, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach. Obejmuje to zarówno politykę inwestycyjną, rozwój kompetencji mieszkańców, jak i wzmacnianie współpracy nauki z biznesem.

- Kluczowe jest dziś nie zatrzymywanie transformacji, ale jej świadome wykorzystanie, aby Kraków umacniał swoją pozycję jako jeden z najważniejszych hubów technologicznych w regionie – uzupełnia Jolanta Tęcza-Ćwierz.