Szlak wodny Rockhampton, naturalne siedlisko krokodyli, jest położony około 600 km na północ od Brisbane. Od początku ogłoszenia w 2025 roku rzeki Fitzroy jako miejsca rywalizacji wioślarzy, reakcje środowiska były mieszane, głównie ze względu na obecność niebezpiecznych gadów, a także panujące tam prądy.

Wioślarze chcą zmiany areny sportowej z obawy przed krokodylami

Trzykrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie, Australijczyk Drew Ginn zwrócił uwagę, że niektórzy sportowcy mogą być w niekorzystnej sytuacji w zależności od umiejscowienia torów na rzece.

Około 500 wioślarzy podpisało w marcu list otwarty, domagając się ponownego rozważenia zmiany lokalizacji. Rada miejska w północnym Brisbane zaproponowała nawet inne miejsce w zatoce Moreton, jednak minister ds. igrzysk olimpijskich stanu Queensland Tim Mander powiedział, że organizatorzy nie biorą pod uwagę innych możliwości.

Rząd Australii pewny lokalizacji zawodów wioślarskich

- Jesteśmy zdecydowani, nie szukamy alternatyw. Zawody wioślarskie odbędą się w Rockhampton. Nie ma powodu, by szukać alternatyw, skoro mamy taki poziom zaufania, jaki my mamy - podkreślił Mander.

Rzeka Fitzroy przeszła wstępne testy przeprowadzone przez Niezależny Urząd ds. Infrastruktury i Koordynacji Igrzysk w październiku ubiegłego roku. Ekspert z World Rowing, międzynarodowej federacji wioślarskiej, ma natomiast ocenić to miejsce w nadchodzących tygodniach i do połowy roku podjąć decyzję o dopuszczeniu go jako obiektu olimpijskiego.

Federacja już wcześniej zwracała uwagę na potencjalne problemy, ale zapowiedziała, że będzie współpracować z interesariuszami, aby zapewnić bezpieczeństwo wioślarzy i uczciwość zawodów.

Mander zaznaczył, że ocena dokonywana przez World Rowing to standardowa procedura.

- Nic, co do tej pory powiedzieli, nie wzbudza naszych obaw dotyczących dalszych działań – stwierdził minister.

Igrzyska olimpijskie w Brisbane zaplanowano na 23 lipca – 8 sierpnia 2032 roku.