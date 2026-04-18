Trump na krawędzi. Polityczny kryzys przybiera na sile. Sondaże są miażdżące

Ostatnie badania opinii publicznej pokazują wyraźny spadek zaufania do prezydenta. Według sondażu Uniwersytetu Quinnipiac jedynie 38 proc. wyborców pozytywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa, podczas gdy aż 55 proc. wyraża opinię negatywną. Jeszcze gorzej prezentują się oceny dotyczące polityki zagranicznej – działania wobec Iranu popiera zaledwie 36 proc. respondentów, a 58 proc. jest im przeciwnych.

Szczególnie niepokojące dla administracji są dane dotyczące gospodarki. Dwie trzecie ankietowanych obwinia prezydenta za wzrost cen paliw, co w realiach amerykańskiej polityki stanowi jeden z najważniejszych wskaźników społecznego niezadowolenia. Rosnące koszty życia zaczynają uderzać w grupy wyborców, które dotąd stanowiły fundament poparcia dla Trumpa.

Coraz częściej pojawiają się również głosy rozczarowania wśród jego własnych wyborców - zauważa Brytyjski Guardian. Oczekiwania dotyczące obniżenia cen i ograniczenia zaangażowania militarnego nie zostały spełnione, co prowadzi do erozji zaufania w kluczowych segmentach elektoratu.

Wojna z Iranem jako punkt zwrotny polityki zagranicznej

Decyzja o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Iranowi pod koniec lutego 2026 roku okazała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych posunięć tej administracji. Konflikt, prowadzony przy współudziale Izraela, nie przyniósł szybkiego rozstrzygnięcia, a jego konsekwencje zaczęły być odczuwalne globalnie.

Iran nie tylko nie został osłabiony w sposób decydujący, ale – według analiz ośrodków takich jak Brookings Institution – umocnił swoją pozycję w regionie i utrzymał ambicje nuklearne. Jednocześnie napięcia w rejonie cieśniny Ormuz wywołały wzrost cen ropy, co bezpośrednio przełożyło się na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

Krytyka decyzji pojawia się również w środowiskach konserwatywnych. Część komentatorów związanych z ruchem „America First” zwraca uwagę, że działania militarne stoją w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami Trumpa o unikaniu zagranicznych konfliktów.

Konflikt z Kościołem i reakcja środowisk religijnych

Dodatkowym źródłem napięć okazały się wypowiedzi prezydenta pod adresem Leon XIV, pierwszego papieża urodzonego w Stanach Zjednoczonych. Trump publicznie skrytykował papieża, określając go jako „słabego w kwestii przestępczości i fatalnego w polityce zagranicznej”.

Reakcja środowisk katolickich była natychmiastowa i zdecydowana. Krytyka pojawiła się nie tylko ze strony duchownych o liberalnych poglądach, lecz także wśród konserwatywnych biskupów, którzy dotychczas niejednokrotnie wspierali prezydenta.

Kontrowersje pogłębiła publikacja w mediach społecznościowych grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, przedstawiającej Trumpa jako postać przypominającą Jezusa Chrystusa. Materiał został odebrany jako bluźnierczy i wywołał falę oburzenia, również wśród jego dotychczasowych zwolenników związanych z ruchem ewangelikalnym.

Problemy prawne i wizerunkowe administracji

Na sytuację prezydenta wpływają również wydarzenia na froncie prawnym. Federalny sąd oddalił jego pozew przeciwko dziennikowi The Wall Street Journal dotyczący publikacji związanych z Jeffrey Epstein. Sędzia uznał, że Trump nie spełnił wymogów prawnych koniecznych do udowodnienia zniesławienia osoby publicznej.

To kolejny przykład narastających problemów wizerunkowych, które osłabiają jego pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Sprawy sądowe, nawet jeśli nie kończą się wyrokami skazującymi, podtrzymują negatywny przekaz medialny i wpływają na percepcję opinii publicznej.

Międzynarodowe niepowodzenia i utrata wpływów

Istotnym ciosem dla wizerunku Trumpa okazała się także sytuacja na Węgrzech. Wsparcie udzielone przez jego administrację premierowi Viktorowi Orbánowi nie przyniosło oczekiwanego rezultatu – wybory wygrał jego rywal, Péter Magyar.

Komentatorzy, w tym Anne Applebaum na łamach „The Atlantic”, zwracają uwagę, że porażka Orbána podważa narrację o nieuchronności sukcesu ruchów populistycznych inspirowanych przez Trumpa. Może to mieć długofalowe konsekwencje dla globalnej sieci politycznych sojuszy budowanych przez jego administrację.

Inflacja i presja gospodarcza jako kluczowe wyzwanie

Jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje sytuacja ekonomiczna. Wzrost cen paliw i prognozowane podwyżki cen żywności mogą w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej pogłębić niezadowolenie społeczne.

Eksperci wskazują, że konflikt z Iranem ma bezpośredni wpływ na globalne rynki surowców, a jego skutki będą odczuwalne w dłuższej perspektywie. Szczególnie dotknięte mogą zostać sektory rolnicze, uzależnione od dostępu do nawozów i stabilnych cen energii.

Pęknięcia w koalicji politycznej Trumpa

Coraz wyraźniej widać rozpad szerokiej koalicji, która umożliwiła Trumpowi powrót do władzy w 2024 roku. Niezadowolenie rośnie zarówno wśród wyborców religijnych, jak i w środowiskach antyinterwencjonistycznych oraz wśród przedsiębiorców dotkniętych skutkami inflacji.

Komentatorzy polityczni zauważają, że po raz pierwszy od lat pojawiają się realne oznaki osłabienia ruchu MAGA. Część jego dotychczasowych liderów opinii zaczyna dystansować się od działań prezydenta, co może mieć kluczowe znaczenie w kontekście przyszłych wyborów do Kongresu.

Ryzyko politycznej destabilizacji przed wyborami

Niskie notowania prezydenta budzą obawy w Partii Republikańskiej o utratę większości w Kongresie podczas wyborów uzupełniających. Taki scenariusz oznaczałby poważne ograniczenie możliwości legislacyjnych administracji oraz wzrost liczby dochodzeń parlamentarnych.

Eksperci podkreślają, że w sytuacji rosnącej presji politycznej Trump może podejmować coraz bardziej nieprzewidywalne decyzje. Brak możliwości ubiegania się o kolejną kadencję dodatkowo zmienia dynamikę jego działań, ograniczając tradyjne mechanizmy politycznej odpowiedzialności.

Źródła:

The Guardian, Quinnipiac University Poll, Brookings Institution, Politico, Fox News, The Atlantic, analizy ekspertów politycznych USA