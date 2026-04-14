Czy NATO może stracić kolejnego członka? W Słowenii pojawia się taki scenariusz

Władze Słowenii coraz głośniej mówią o możliwości opuszczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Przypomnijmy, że dotychczas żadne państwo członkowskie nie zdecydowało się na ten krok.

Historyczny precedens. Dlaczego Słowenia mówi "dość" NATO?

Przewodniczący parlamentu Słowenii, Zoran Stevanović, zapowiedział, że społeczeństwo otrzyma szansę wypowiedzenia się w tej sprawie w referendum. Podkreślił równocześnie, że jego stanowisko w sprawie członkostwa w NATO wynika wyłącznie z przekonania o konieczności prowadzenia niezależnej polityki przez Słowenię, która – jak widać – nie chce brać udziału w konfliktach na arenie międzynarodowej. Jak zaznaczył, jego zdaniem, nie przynosi to korzyści państwu. Jednocześnie potwierdził, że obietnica przeprowadzenia referendum zostanie dotrzymana.

Słowenia zostanie w UE, ale z zastrzeżeniami

W przeciwieństwie do NATO, kwestia ewentualnego opuszczenia Unia Europejska nie jest — według Stevanovicia — realnym scenariuszem. Polityk przyznał, że członkostwo przynosi krajowi wyraźne korzyści, choć zaznaczył, że Bruksela nie powinna ingerować w sprawy wewnętrzne państw. Zwrócił równocześnie uwagę, że decyzje kluczowe dla kraju powinny zapadać przede wszystkim w Lublanie, a nie na poziomie instytucji unijnych.

Interes Słowenii ważniejszy niż polityki NATO i UE

Odnosząc się do relacji międzynarodowych, Stevanović opowiedział się za utrzymywaniem dobrych kontaktów ze wszystkimi partnerami — pod jednym warunkiem: musi to leżeć w interesie państwa. Jak podsumował, jego celem jest budowanie współpracy ponad podziałami i napięciami między Wschodem a Zachodem.

Czy z NATO można po prostu wyjść? Przepisy nie pozostawiają złudzeń

Choć NATO kojarzy się z trwałością sojuszu, Traktat Północnoatlantycki przewiduje możliwość opuszczenia jego struktur przez państwo członkowskie. Procedurę reguluje art. 13 traktatu, zgodnie z którym: po upływie dwudziestu lat obowiązywania traktatu, każde państwo członkowskie może opuścić sojusz po upływie roku od notyfikacji o wypowiedzeniu, skierowanej do rządu USA, który następnie poinformuje rządy innych państw członkowskich o złożeniu notyfikacji o wypowiedzeniu. Jak odbywa się zatem procedura wychodzenia z NATO?

Procedura: Opuszczenie sojuszu wymaga oficjalnej notyfikacji o wypowiedzeniu skierowanej do rządu USA, który jest depozytariuszem traktatu. Okres wypowiedzenia: Państwo może opuścić NATO po upływie roku od daty otrzymania notyfikacji przez rząd USA.

W historii NATO żadne państwo nie zdecydowało się na ten krok. Może się jednak okazać, że Słowenia będzie pierwszym krajem, które upuszcza sojusz.