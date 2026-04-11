W trakcie rozmów prowadzonych w Islamabadzie pojawił się kluczowy element negocjacji – dostęp Iranu do zamrożonych środków finansowych. Według ustaleń, Stany Zjednoczone rozważają uwolnienie części irańskich aktywów przechowywanych w zagranicznych instytucjach finansowych, w tym w Katarze.

Kwota, o której mowa w nieoficjalnych przekazach, wynosi około 6 miliardów dolarów. Środki te zostały pierwotnie zablokowane w 2018 roku po zaostrzeniu sankcji wobec Iranu, a następnie częściowo odblokowane w 2023 roku w ramach porozumienia dotyczącego wymiany więźniów. Jednak po atakach z 7 października 2023 roku, które przeprowadził Hamas – organizacja uznawana za sojusznika Iranu – administracja amerykańska ponownie zdecydowała o ich zamrożeniu.

Obecnie powrót do rozmów o ich odblokowaniu ma być elementem szerszej strategii stabilizacji sytuacji w regionie Zatoki Perskiej. Irańscy przedstawiciele traktują ten krok jako sygnał gotowości do kompromisu ze strony Waszyngtonu.

Cieśnina Ormuz. Kluczowy szlak dla światowej gospodarki

Cieśnina Ormuz to strategiczny punkt na mapie globalnego handlu surowcami energetycznymi. Szacuje się, że przez ten wąski przesmyk przepływa nawet około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej. Każde zakłócenie w jej funkcjonowaniu natychmiast przekłada się na wzrost cen surowców i niepewność na rynkach finansowych.

W ostatnich tygodniach pojawiły się sygnały o utrudnionym tranzycie tankowców oraz zwiększonej obecności militarnej w regionie. Iran, który kontroluje północne wybrzeże cieśniny, wielokrotnie wykorzystywał jej strategiczne znaczenie jako narzędzie nacisku politycznego.

Eksperci podkreślają, że nawet częściowa blokada tego szlaku może mieć poważne konsekwencje dla gospodarek uzależnionych od importu ropy, w tym krajów europejskich i azjatyckich.

Presja Donalda Trumpa i groźba eskalacji

Prezydent USA Donald Trump aktywnie włączył się w proces negocjacyjny, wywierając presję na stronę irańską jeszcze przed rozpoczęciem rozmów. W swoich publicznych wypowiedziach wskazywał, że Teheran wykorzystuje kontrolę nad cieśniną jako narzędzie krótkoterminowego szantażu wobec społeczności międzynarodowej.

Podczas jednego ze spotkań z dziennikarzami Trump zaznaczył, że oczekuje szybkiego przywrócenia swobody żeglugi. Jednocześnie nie wykluczył powrotu do działań militarnych w przypadku braku porozumienia. Tego rodzaju deklaracje wpisują się w szerszą strategię administracji amerykańskiej, która łączy presję polityczną z możliwością ustępstw ekonomicznych.

Równolegle w regionie utrzymuje się napięcie związane z konfliktem izraelsko-libańskim, w którym aktywną rolę odgrywa Hezbollah, wspierany przez Iran. To dodatkowo komplikuje sytuację negocjacyjną i zwiększa ryzyko niekontrolowanej eskalacji.

Dyplomacja w cieniu konfliktów regionalnych

Rozmowy w Islamabadzie odbywają się w wyjątkowo trudnym kontekście geopolitycznym. Choć formalnie obowiązuje zawieszenie broni w wielu punktach zapalnych Bliskiego Wschodu, sytuacja pozostaje niestabilna. Utrudnienia w żegludze przez cieśninę Ormuz oraz incydenty z udziałem tankowców zwiększają presję na szybkie osiągnięcie porozumienia.

Stany Zjednoczone oficjalnie nie komentują doniesień o możliwych ustępstwach. Również władze Kataru, które odgrywają istotną rolę jako depozytariusz irańskich środków, powstrzymują się od publicznych deklaracji.

Wiceprezydent USA JD Vance, który przyleciał do Islamabadu w związku z rozmowami, nie odniósł się bezpośrednio do kwestii finansowych, koncentrując się na znaczeniu stabilizacji regionu dla globalnego bezpieczeństwa.

Globalne konsekwencje ewentualnego porozumienia

Ewentualne odblokowanie cieśniny Ormuz i powiązane z tym ustępstwa finansowe mogą mieć daleko idące skutki dla światowej gospodarki. Stabilizacja dostaw ropy oznaczałaby spadek presji inflacyjnej w wielu krajach oraz poprawę sytuacji na rynkach energii.

Z drugiej strony, decyzja o odmrożeniu irańskich aktywów może wywołać kontrowersje polityczne, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych działań Iranu oraz jego powiązań z organizacjami zbrojnymi w regionie.