Człowiek z otoczenia Orbána chce go obalić. Kim jest Péter Magyar? Czym różni się od Orbana?

Sondaże z ostatnich dni dają jego ugrupowaniu przewagę nad Fideszem, a projekcja instytutu Median pokazała nawet wariant większości konstytucyjnej dla Tiszy w 199-osobowym parlamencie.

To dlatego kampania na finiszu stała się wyjątkowo brutalna. Orbán przedstawia Magyara jako polityka rzekomo sterowanego przez Brukselę i Ukrainę, zaś Magyar odpowiada oskarżeniami o operacje dezinformacyjne, nadużycia aparatu państwa i próbę wypaczenia wyniku wyborów. Napięcie podbiły także doniesienia o skoordynowanej aktywności prorządowych narracji w mediach społecznościowych, w tym kanałach powiązanych z rosyjskim przekazem.

W praktyce wybory nie są już tylko starciem dwóch polityków. To sprawdzian, czy system stworzony przez Orbána potrafi jeszcze wygrać dzięki poparciu społecznemu, czy już głównie dzięki przewadze instytucjonalnej.

Droga Magyara z wnętrza systemu

Péter Magyar urodził się 16 marca 1981 roku w Budapeszcie. Z wykształcenia jest prawnikiem, studiował na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya, a część edukacji odbył także w Berlinie. Pracował jako asesor sądowy, później jako prawnik, a następnie specjalista od prawa unijnego w węgierskiej administracji. W 2010 roku wszedł do struktur państwa kontrolowanego już przez Fidesz, zajmując się prawem unijnym w resorcie spraw zagranicznych i handlu. Później trafił do Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy Unii Europejskiej, a następnie do instytucji finansowych i spółek państwowych. W jego oficjalnym życiorysie dla Parlamentu Europejskiego widnieją m.in. stanowiska w Węgierskim Banku Rozwoju, w spółce zarządzającej drogami publicznymi i w Centrum Pożyczek Studenckich. Dziś w Strasburgu zasiada jako eurodeputowany z ramienia Tiszy i należy do Europejskiej Partii Ludowej; pełni też funkcję wiceszefa komisji konstytucyjnej AFCO.

Przez lata jego nazwisko pojawiało się przede wszystkim w kontekście Judit Vargi, jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy rządu Orbána. Ich małżeństwo, zawarte w 2006 roku, symbolicznie wpisywało się w obraz elity Fideszu: lojalnej, konserwatywnej i silnie osadzonej w państwowych strukturach. Rozwód w 2023 roku był końcem prywatnej relacji, ale nie końcem politycznej historii. Przeciwnie, dopiero wtedy Magyar zaczął przecinać więzi z obozem władzy, z którym wcześniej wiązał własną karierę. Właśnie ten życiorys tłumaczy, dlaczego dla części wyborców jest wiarygodny jako człowiek zdolny rozmontować system: nie dlatego, że go obserwował z zewnątrz, lecz dlatego, że sam był jednym z jego beneficjentów.

Skandal, który uruchomił lawinę

Polityczny przełom nastąpił na początku 2024 roku po ujawnieniu sprawy ułaskawienia człowieka skazanego za tuszowanie wykorzystywania seksualnego nieletnich w domu dziecka w Bicske. Skandal doprowadził do dymisji prezydentki Katalin Novák i do odejścia Judit Vargi, która jako minister sprawiedliwości kontrasygnowała akt łaski. To był moment, w którym węgierski system władzy po raz pierwszy od dawna stracił aurę szczelności. Magyar wykorzystał ten moment natychmiast: odciął się od Fideszu, zrezygnował z zajmowanych funkcji i zaczął mówić publicznie o państwie podporządkowanym układom lojalności, politycznej ochronie i koncentracji majątku wokół wąskiej grupy ludzi związanych z władzą.

Prawdziwy wstrząs wywołał jednak w marcu 2024 roku, gdy opublikował nagranie rozmowy z byłą żoną dotyczące kulis głośnej afery Völnera–Schadla. Materiał został odczytany jako sugestia, że osoby z najwyższych szczebli władzy mogły oddziaływać na wrażliwe śledztwa i usuwać z nich politycznie niebezpieczne wątki. Judit Varga odpowiedziała oskarżeniami wobec byłego męża, zarzucając mu przemoc i szantaż. Magyar wszystkiemu zaprzeczył i przedstawił te zarzuty jako próbę jego zniszczenia po ujawnieniu kompromitujących informacji dla obozu rządzącego. Ta sprawa do dziś dzieli opinię publiczną, ale politycznie zadziałała na jego korzyść: z anonimowego insidera zrobiła figurę buntu przeciw systemowi.

Tisza, która przestała być wydmuszką

Partia Szacunku i Wolności istniała wcześniej, ale dopiero wejście Magyara zamieniło ją w ogólnokrajowy projekt polityczny. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku Tisza zdobyła około 30 proc. głosów i 7 mandatów, co było najlepszym wynikiem formacji spoza Fideszu od lat. To nie był jednorazowy protest. Od tamtej pory ugrupowanie zaczęło systematycznie odbierać Orbánowi wyborców centroprawicowych, konserwatywnych i prowincjonalnych, czyli tych, do których dotychczas tradycyjna opozycja prawie nie docierała. Reuters podkreślał, że Tisza stała się największym wyzwaniem dla Orbána od 2010 roku.

Kluczowe było to, że Magyar nie poszedł drogą klasycznej opozycyjnej koalicji. Odrzucił pomysł szerokiego bloku z „dawną opozycją” i budował własny ruch, oparty na prostym przekazie: rozliczenie korupcji, naprawa państwa, odbudowa podstawowych usług publicznych i przywrócenie Węgrom przewidywalności w relacjach z Zachodem. W kampanii objazdowej jeździł po małych miastach, a w 2025 roku ruszył nawet pieszo do Oradei w Rumunii, w marszu nazwanym „milionem kroków dla pokoju i jedności narodowej”, chcąc dotrzeć także do konserwatywnego elektoratu i środowisk Węgrów mieszkających poza granicami kraju. Później kontynuował kampanię także nietypowymi formami objazdu, w tym spływem po kraju. Te działania nie były folklorem, lecz próbą odebrania Orbánowi monopolu na język patriotyzmu.

Program Tiszy: zachodni kurs, bez pełnego zerwania

W lutym 2026 roku Tisza opublikowała obszerny manifest programowy. Znalazły się w nim postulaty, które dobrze pokazują, dlaczego partia trafia jednocześnie do umiarkowanej klasy średniej, wyborców rozczarowanych Fideszem i części konserwatywnego centrum. Tisza zapowiada walkę z korupcją, większą przejrzystość zamówień publicznych, przyłączenie Węgier do Prokuratury Europejskiej, wzmocnienie niezależności sądów i mediów publicznych oraz ograniczenie premiera do dwóch kadencji. Chce odblokować miliardy euro zamrożonych funduszy unijnych i przeznaczyć je na ochronę zdrowia, transport, edukację oraz wsparcie dla biznesu. Zakłada również obniżenie deficytu poniżej 3 proc. PKB, spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro do 2030 roku, zwiększenie wydatków zdrowotnych o co najmniej 500 mld forintów rocznie aż do 7 proc. PKB w 2030 roku, a także 1-procentowy podatek od majątku przekraczającego 1 mld forintów.

Jednocześnie Tisza nie proponuje prostego odwrócenia wszystkiego, co robił Orbán. W polityce migracyjnej odrzuca unijny pakt azylowo-migracyjny i nie chce relokacji migrantów. W sprawie Ukrainy sprzeciwia się przyspieszonemu członkostwu Kijowa w Unii Europejskiej i zapowiada referendum w tej sprawie. Nie planuje wysyłać wojsk na Ukrainę, nie chce wracać do poboru, a od rosyjskiej energii chce odchodzić stopniowo, do 2035 roku. To właśnie dlatego w Brukseli Magyar nie jest postrzegany jako bezproblemowy partner. Europejskie think tanki zwracają uwagę, że Tisza jest bardziej proeuropejska od Fideszu, ale w najwrażliwszych tematach, zwłaszcza dotyczących Ukrainy, migracji i rolnictwa, potrafi taktycznie głosować podobnie jak ludzie Orbána.

Orbán kontra Magyar. Różnice i punkty styczne

Starcie nie jest prostym pojedynkiem „Bruksela kontra Budapeszt”. Obaj politycy grają także na nastrojach narodowych, ale robią to inaczej.

Unia Europejska

Orbán od lat buduje politykę na konflikcie z Brukselą i przedstawia Unię jako siłę zagrażającą węgierskiej suwerenności. Magyar chce odbudować zaufanie do Węgier w Unii i odblokować około 18 mld euro środków, ale nie zamierza być bezwarunkowo posłuszny wobec wszystkich unijnych projektów.

Rosja i Ukraina

Orbán utrzymuje bliskie relacje z Moskwą i od początku wojny stara się blokować część unijnych działań na rzecz Ukrainy. Magyar zapowiada silniejsze zakotwiczenie Węgier na Zachodzie i ograniczenie zależności energetycznej od Rosji, ale także on odrzuca szybkie wejście Ukrainy do UE i nie chce bezpośredniego zaangażowania wojskowego.

Państwo i gospodarka

Orbán stworzył model silnie uzależniony od państwowej redystrybucji, wielkich inwestycji i sieci biznesowej bliskiej Fideszowi. Magyar obiecuje bardziej przewidywalne otoczenie dla biznesu, mniej uznaniowości państwa, cięcia w nieuzasadnionych inwestycjach i większą kontrolę nad wydatkami publicznymi.

Praworządność i media

Orbán przez lata centralizował władzę, przebudował system konstytucyjny i zdobył ogromną przewagę w mediach. Magyar zapowiada wzmocnienie niezależności sądów, mediów publicznych i przejrzystości państwa, ale do części tych zmian potrzebowałby większości konstytucyjnej.

Migracja

Tu różnice są najmniejsze. Zarówno Fidesz, jak i Tisza podchodzą restrykcyjnie do migracji, popierają ochronę granic i odrzucają obowiązkową relokację. To ważny sygnał: Magyar nie próbuje wygrać z Orbánem liberalizacją, lecz bardziej sprawnym, mniej skorumpowanym konserwatyzmem.

Kampania strachu i wojna o percepcję

Ostatnie tygodnie pokazały, że Fidesz nie zamierza oddać pola bez maksymalnej mobilizacji własnego zaplecza. Orbán przedstawia wybory jako starcie pokoju z wojną, sugerując, że zwycięstwo przeciwników może wciągnąć Węgry w konflikt za wschodnią granicą. W przekazie prorządowym Magyar bywał zestawiany z przywódcami unijnymi i ukraińskimi, a jego zwycięstwo przedstawiano jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. OSCE odnotowała eskalację konfrontacyjnej retoryki wokół Ukrainy i UE oraz coraz silniejsze wykorzystywanie przekazu opartego na strachu. Jednocześnie zewnętrzne wsparcie polityczne dla Orbána płynęło także z części prawicy międzynarodowej, w tym od Andreja Babiša i polityków amerykańskich związanych z obozem Donalda Trumpa.

W kontrze Magyar próbował trzymać kampanię bliżej spraw codziennych: cen, służby zdrowia, edukacji, emigracji młodych i zablokowanych pieniędzy z Unii. To nie przypadek. Badania ECFR pokazały, że 77 proc. Węgrów popiera członkostwo w UE, 68 proc. chce zmiany relacji z Brukselą, a nawet wśród wyborców Fideszu 65 proc. opowiada się za pozostaniem w Unii. Ta różnica w akcentach może okazać się decydująca: Orbán mobilizuje przez lęk przed zewnętrznym zagrożeniem, Magyar przez znużenie stanem państwa.

Tajemnicze sekstaśmy Magyara

Jednym z najbardziej niepokojących wątków końcówki kampanii była historia związana z kompromitującymi materiałami dotyczącymi Magyara. Sam polityk twierdzi, że padł ofiarą klasycznej operacji „kompromatu”, czyli pułapki z wykorzystaniem prywatnego nagrania, które następnie może zostać użyte do szantażu i politycznego zniszczenia. Chodziło o filmy nakręcone w sypialni polityka.

W jego wersji wydarzeń miał zostać wciągnięty w sytuację przygotowaną z premedytacją, a późniejszy przeciek zdjęć i zapowiedzi publikacji pełnych materiałów miał przykryć realne problemy państwa. Nie ma twardych dowodów pozwalających dziś rozstrzygnąć wszystkie szczegóły tej historii, ale sam fakt, że taki wątek w ogóle wszedł do kampanii, pokazuje skalę brudnej gry wokół lidera Tiszy. Na Węgrzech nie chodzi już tylko o zwykłe wzajemne oskarżenia polityków, lecz o walkę przy użyciu narzędzi charakterystycznych dla systemów, w których stawką staje się przetrwanie całego obozu władzy.

Spodziewane fałszerstwa i mechanizmy wypaczania wyniku

Mówiąc o możliwych fałszerstwach, trzeba oddzielić dwie rzeczy. Pierwsza to klasyczne przestępstwa wyborcze, których dziś przed głosowaniem nie da się przesądzić. Druga to systemowe mechanizmy, które już działają i realnie faworyzują Fidesz. OSCE w raporcie przedwyborczym napisała wprost, że wcześniejsze rekomendacje dotyczące zakazu wykorzystywania urzędu i zasobów państwa w kampanii nadal nie zostały wykonane. Zwrócono też uwagę na brak wyraźnego rozdziału między przekazem państwa a kampanią rządzących, na przypadki używania publicznych zasobów w kampanii, a także na nierówny krajobraz medialny, w którym znacznie większy sektor prorządowy daje Fideszowi przewagę zasięgu i widoczności.

Do tego dochodzi sam system wyborczy. Parlament liczy 199 mandatów, z czego 106 obsadza się w jednomandatowych okręgach, a 93 z list krajowych. OSCE odnotowała, że po zmianach granic okręgów w grudniu 2024 roku aż 20 z 106 okręgów przekracza 10-procentowe odchylenie liczby wyborców, a maksymalne odchylenie sięga 22 proc. Krytycy uznają to za formę gerrymanderingu. Raport wskazał też na prawie pół miliona obywateli uprawnionych do głosowania korespondencyjnego, głównie mieszkających w państwach sąsiednich, przy jednoczesnych zastrzeżeniach części rozmówców do zabezpieczeń tego systemu. Dochodzą do tego dawne i obecne oskarżenia o kupowanie głosów, presję lokalną, strategiczne przerzucanie wyborców między okręgami oraz brak krajowej, bezstronnej obserwacji społecznej na warunkach rekomendowanych wcześniej przez OBWE. Uczciwiej więc mówić nie o pewnym „sfałszowaniu wyborów”, lecz o wysokim ryzyku wypaczenia wyniku przez konstrukcję systemu i nierówność zasobów.

Co może się wydarzyć po zwycięstwie Magyara?

Zwycięstwo z większością konstytucyjną

To wariant najbardziej przełomowy. Gdyby Tisza zdobyła co najmniej 133 mandaty, mogłaby ruszyć z głębszą przebudową instytucji, zmianą prawa wyborczego, ograniczeniem wpływu ludzi Fideszu na państwo i realną próbą odblokowania zamrożonych funduszy unijnych. Taki scenariusz sugerowała projekcja Medianu.

Zwycięstwo bez większości konstytucyjnej

To wariant bardziej prawdopodobny politycznie i trudniejszy w praktyce. Magyar przejąłby rząd, ale odziedziczyłby państwo naszpikowane bezpiecznikami z epoki Orbána. Wiele kluczowych zmian ustrojowych utknęłoby bez 2/3 głosów, a negocjacje z Brukselą o pełne odmrożenie pieniędzy mogłyby się przeciągać.

Zwycięstwo zakwestionowane politycznie

Przy tak spolaryzowanej kampanii możliwy jest scenariusz, w którym Fidesz nie uzna moralnie porażki i będzie próbował przedstawiać nową władzę jako rezultat obcej ingerencji. To oznaczałoby tygodnie napięcia, protestów i walki o legitymizację nowego rządu. Już teraz obie strony oskarżają się o ingerencje i operacje specjalne.

Szybki zwrot w polityce zagranicznej, ale nie rewolucja

Magyar po zwycięstwie prawdopodobnie poprawiłby relacje z UE, NATO i Polską, a symbolicznie odciąłby się od wizerunku Budapesztu jako najtrudniejszego partnera we Wspólnocie. Nie należy jednak oczekiwać, że automatycznie stanie się bezwarunkowym sojusznikiem każdego projektu Brukseli czy Kijowa. W sprawie Ukrainy, migracji i części polityk unijnych zachowałby sporą ostrożność.

Dlaczego Orbán naprawdę ma się czego bać?

Największy problem Orbána nie polega dziś na tym, że ma przeciw sobie kolejną opozycyjną koalicję. Jego kłopot polega na tym, że naprzeciw stanął polityk mówiący językiem części dawnego elektoratu Fideszu, a zarazem uderzający w rzeczy, które przez lata były dla węgierskiej polityki tabu: sieci wpływów, państwowe faworyzowanie swoich, oligarchizację gospodarki, zużycie usług publicznych i coraz bardziej kosztowną izolację od Zachodu. Magyar nie występuje jako rewolucjonista z zewnątrz. Występuje jako były uczestnik tego porządku, który ogłasza, że mechanizm się wyczerpał. Właśnie dlatego jest dla Orbána groźniejszy niż wszyscy poprzedni rywale razem wzięci.