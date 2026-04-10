Trump ostro o mytach Iranu. „Niech natychmiast przestaną!”

Donald Trump publicznie skrytykował działania Iranu związane z planami pobierania opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Wpisy opublikowane w mediach społecznościowych są reakcją na doniesienia o możliwym wprowadzeniu myta sięgającego nawet 2 mln dolarów za jednostkę.
Według informacji pojawiających się w przestrzeni międzynarodowej Iran rozważa wprowadzenie opłat dla statków transportujących ropę przez cieśninę Ormuz. To strategiczny punkt na mapie globalnego handlu energią – szacuje się, że przepływa tamtędy nawet około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Każda próba ograniczenia swobody żeglugi natychmiast przekłada się na napięcia polityczne i wahania cen surowców.
Proponowana przez Teheran stawka – około 2 mln dolarów za przepłynięcie jednego tankowca – budzi poważne obawy wśród państw zależnych od importu ropy. Eksperci wskazują, że wprowadzenie takich opłat mogłoby doprowadzić do gwałtownego wzrostu kosztów transportu i podniesienia cen paliw na rynkach światowych.
Ostra reakcja Donalda Trumpa na działania Iranu
Donald Trump odniósł się do sprawy w serii wpisów opublikowanych na platformie Truth Social. W jednym z nich napisał: „Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz — oby tak się nie stało, a jeśli już, to niech natychmiast przestaną!”.
Kilka minut później polityk opublikował kolejny komentarz, w którym ocenił działania Teheranu znacznie ostrzej. „Iran wykonuje bardzo kiepską robotę — niektórzy powiedzieliby nawet, że haniebną — jeśli chodzi o przepuszczanie ropy przez cieśninę Ormuz. To nie jest nasza umowa!” — stwierdził.
Zawieszenie broni USA–Iran i rola Omanu
Doniesienia o planowanych opłatach pojawiły się w momencie, gdy Waszyngton i Teheran ogłosiły osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni. Według informacji przekazywanych przez Associated Press, w negocjacjach pośredniczył Pakistan, a jednym z elementów ustaleń miało być ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.
W kontekście porozumienia pojawiła się także kwestia potencjalnego pobierania opłat przez Iran i Oman. Jednak władze Omanu szybko zdementowały te doniesienia, deklarując, że nie zamierzają wprowadzać żadnych opłat za przepływ tankowców przez kontrolowane przez siebie wody.
Źródła:
- Associated Press
- Truth Social (wpisy Donalda Trumpa)
- Reuters
- Bloomberg
- Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu