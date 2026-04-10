Trump ostro o mytach Iranu. „Niech natychmiast przestaną!”

Według informacji pojawiających się w przestrzeni międzynarodowej Iran rozważa wprowadzenie opłat dla statków transportujących ropę przez cieśninę Ormuz. To strategiczny punkt na mapie globalnego handlu energią – szacuje się, że przepływa tamtędy nawet około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Każda próba ograniczenia swobody żeglugi natychmiast przekłada się na napięcia polityczne i wahania cen surowców.

Proponowana przez Teheran stawka – około 2 mln dolarów za przepłynięcie jednego tankowca – budzi poważne obawy wśród państw zależnych od importu ropy. Eksperci wskazują, że wprowadzenie takich opłat mogłoby doprowadzić do gwałtownego wzrostu kosztów transportu i podniesienia cen paliw na rynkach światowych.

Ostra reakcja Donalda Trumpa na działania Iranu

Donald Trump odniósł się do sprawy w serii wpisów opublikowanych na platformie Truth Social. W jednym z nich napisał: „Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz — oby tak się nie stało, a jeśli już, to niech natychmiast przestaną!”.

Kilka minut później polityk opublikował kolejny komentarz, w którym ocenił działania Teheranu znacznie ostrzej. „Iran wykonuje bardzo kiepską robotę — niektórzy powiedzieliby nawet, że haniebną — jeśli chodzi o przepuszczanie ropy przez cieśninę Ormuz. To nie jest nasza umowa!” — stwierdził.

Zawieszenie broni USA–Iran i rola Omanu

Doniesienia o planowanych opłatach pojawiły się w momencie, gdy Waszyngton i Teheran ogłosiły osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni. Według informacji przekazywanych przez Associated Press, w negocjacjach pośredniczył Pakistan, a jednym z elementów ustaleń miało być ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

W kontekście porozumienia pojawiła się także kwestia potencjalnego pobierania opłat przez Iran i Oman. Jednak władze Omanu szybko zdementowały te doniesienia, deklarując, że nie zamierzają wprowadzać żadnych opłat za przepływ tankowców przez kontrolowane przez siebie wody.

Źródła: