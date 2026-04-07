Izrael atakuje infrastrukturę w Iranie. „Rozbijamy reżim”

oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 16:37

Benjamin Netanjahu przekazał we wtorek, że izraelska armia przeprowadziła uderzenia na linie kolejowe i mosty w Iranie. Zaznaczył, że celem były obiekty wykorzystywane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

- Wczoraj nasi piloci zniszczyli samoloty transportowe i dziesiątki helikopterów w irańskiej bazie wojskowej. Dziś zaatakowali linie kolejowe i mosty wykorzystywane przez IRGC - powiedział Netanjahu w nagraniu wideo.

- Rozbijamy reżim terrorystyczny w Iranie. Robimy to jednak z coraz większą energią i siłą - dodał izraelski premier.

Wcześniej we wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział na portalu społecznościowym Truth Social, odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę, że „tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi”.

Trump zagroził zbombardowaniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie, jeśli władze tego kraju nie spełnią ultimatum do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce) i nie zawrą porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz. Przez ten szlak wodny przepływa w czasie pokoju jedna piąta światowych dostaw ropy. (PAP)

Źródło: PAP

