W zeszłym tygodniu w Europie zaginęło 12 ton czekoladowych batoników KitKat, po tym jak złodzieje uciekli z ciężarówką, która je przewoziła – poinformował w sobotę producent batoników, szwajcarski gigant spożywczy Nestle.
Koncern oświadczył, że ciężarówka przewożąca 413 793 batony z nowej linii wyruszyła ze środkowych Włoch, aby rozwozić batoniki po całej Europie, ale nigdy nie dotarła do planowanego końcowego miejsca przeznaczenia w Polsce.
Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka z towarem.
W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.
„Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości” – stwierdził szwajcarski koncern.
