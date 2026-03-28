Skradziono ciężarówkę, która wiozła 12 ton batoników KitKat. Jechała do Polski

Ciężarówki na parkingu
Shutterstock
oprac. Kasper Starużyk
wczoraj, 18:29

W zeszłym tygodniu w Europie zaginęło 12 ton czekoladowych batoników KitKat, po tym jak złodzieje uciekli z ciężarówką, która je przewoziła – poinformował w sobotę producent batoników, szwajcarski gigant spożywczy Nestle.

Koncern oświadczył, że ciężarówka przewożąca 413 793 batony z nowej linii wyruszyła ze środkowych Włoch, aby rozwozić batoniki po całej Europie, ale nigdy nie dotarła do planowanego końcowego miejsca przeznaczenia w Polsce.

Nie ujawniono, gdzie konkretnie zaginęła ciężarówka z towarem.

W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.

„Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości” – stwierdził szwajcarski koncern.

Źródło: PAP

