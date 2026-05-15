Zbigniew Ziobro może cieszyć się wolnością i swobodnie układać sobie życie w Stanach Zjednoczonych, mimo że w Polsce poszukuje go prokuratura. To nie podoba się wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli swego czasu Ziobro był uznawany za „złote dziecko” prezesa Kaczyńskiego.

Jak wynika z informacji Onetu, Ziobro uciekł do USA w obawie przed ekstradycją do Polski, a zdaniem części polskich polityków i prokuratury, władze USA miały objąć Ziobrę nieformalną ochroną.

Co na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA sądzą Polacy?

Onet za pośrednictwem pracowni badawczej SW Research postanowił zapytać, jak „pospieszny wyjazd” Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych oceniają Polacy. Dokładne pytanie, jakie usłyszeli ankietowani brzmiało: Czy wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA wpłynie pozytywnie, czy negatywnie na notowania Prawa i Sprawiedliwości?

Zdecydowana większość badanych, bo aż 39,1 proc. uważa, że ruch byłego ministra sprawiedliwości odbije się PiS czkawką i wpłynie negatywnie na notowania partii. Sondaże bezlitośnie pokazują, że sprawa Ziobry powoduje dalszy spadek sondażowego poparcia dla partii Kaczyńskiego. Według różnych badań PiS traci obecnie do Koalicji Obywatelskiej ok. 9 pkt proc.

Ucieczka Ziobry do USA nie oburza jednak twardego elektoratu PiS. 16,9 proc. ankietowanych jest zdania, że ten ruch nie wpłynie negatywnie na notowania partii, a wręcz przeciwnie, może nawet przynieść pozytywne odzwierciedlenie w sondażach.

17,5 proc. badanych jest zdania, że wyjazd Ziobry do USA w żaden sposób nie przełoży się na notowania partii. Co ciekawe, ponad jedna czwarta respondentów - 26,4 proc. nie ma w tej sprawie żadnego zdania.

Badanie SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 13 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

