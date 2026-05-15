Pobicie na Moście Świętokrzyskim w Warszawie

Według ustaleń policji 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do pobicia trojga nastolatków z Ukrainy, z których jeden wskutek odniesionych obrażeń wymagał hospitalizacji. Policja podkreśliła, że obecne ustalenia i zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazują, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym.

Do sprawy odniósł się w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Poinformował, że w związku z napaścią zatrzymano pięć osób.

„Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy. W związku z napaścią policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe” – napisał szef MSWiA na platformie X.

Po południu praska prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na Moście Świętokrzyskim. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.

Zarzuty i działania prokuratury

Prok. Staros przekazała, że w wyniku dotychczasowych czynności ustalono, że w zdarzeniu, po stronie napastników udział wzięło pięć osób, w tym trzy osoby poniżej 17 roku życia. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. „Uderzali i kopali pokrzywdzonych czym u jednego z pokrzywdzonych spowodowali obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia, naruszeniem czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, u pozostałych dwóch pokrzywdzonych lżejsze obrażenia” - zaznaczyła prok. Staros.

W piątek dwaj podejrzani: Leon Marek M. i Wiktor O-K. usłyszeli zarzuty pobicia trzech osób z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zostali też przesłuchani w charakterze podejrzanych. „Leon Marek M. częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, Wiktor O-K. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień” - zaznaczyła rzeczniczka prokuratury.

Prokurator złożył wniosek do sądu o areszt wobec obu podejrzanych. Grozi im do 8 lat więzienia. (PAP)