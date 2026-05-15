Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w Zakopanem po tym, jak w rejonie szczytu Giewontu poraził je piorun. Jak przekazał PAP dyżurny ratownik TOPR, jedna z poszkodowanych na krótko straciła przytomność. W pięcioosobowej grupie turystów troje uczestników zdarzenia nie doznało obrażeń.
Porażenie piorunem na Giewoncie. Dwie osoby ranne
Do zdarzenia doszło około godz. 13.00 na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy turystów. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobach porażonych piorunem w czasie gwałtownej burzy.
– Na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupa turystów została rażona piorunem. Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, z chwilową utratą przytomności. Na miejsce dotarli ratownicy TOPR, którzy zabrali najciężej ranną osobę na pokład śmigłowca i przetransportowali do zakopiańskiego szpitala – powiedział PAP dyżurny ratownik TOPR.
Druga poszkodowana osoba doznała lżejszych obrażeń. Została sprowadzona przez ratowników w dół do Doliny Kondratowej, skąd ma zostać przewieziona samochodem terenowym do szpitala w Zakopanem. Trzy pozostałe osoby z grupy nie odniosły obrażeń.
Trudne warunki pogodowe w rejonie Giewontu
Ratownicy podkreślają, że w Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. W rejonie szczytów przechodziła silna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i porywistym wiatrem, co utrudniało akcję ratunkową śmigłowca. W Zakopanem słychać było jedynie niewielkie grzmoty.
W rejonie Giewontu, gdzie znajduje się metalowy krzyż, często dochodzi do wyładowań atmosferycznych.
Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 r. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób. (PAP)
