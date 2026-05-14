- Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia. Chciałby, żeby doszło do porozumienia. I zaoferował, powiedział: »Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł«” – przekazał Trump w wywiadzie z prezenterem i publicystą Seanem Hannitym.

- Każdy, kto kupuje tak dużo ropy, oczywiście ma z nimi jakieś powiązania, ale powiedział: »Chciałbym pomóc, jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc«. Chciałby, żeby cieśnina Ormuz została otwarta – relacjonował Trump.

Trump powiedział też Hannity'emu, że Xi obiecał mu, że nie wyśle broni Iranowi. Wypowiedzi te stanowią fragmenty wywiadu, który w pełnej wersji ukaże się w czwartek w nocy polskiego czasu.

Przed wizytą w Pekinie prezydent USA zapowiadał, że nie będzie prosić Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu „zły” na chińskiego przywódcę. Przywoływał przy tym wsparcie USA dla Ukrainy. (PAP)