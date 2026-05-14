Gazeta Prawna
Świat

Trump: Xi Jinping zaoferował pomoc w sprawie Iranu

Donald Trump i Xi Jinping w Chinach
Donald Trump i Xi JinpingPAP/EPA / Maxim Shemetov/POOL/REUTERS/EPA/PAP
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:15

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z telewizją Fox News przekazał, że podczas czwartkowego spotkania w Pekinie przewodniczący Chin Xi Jinping zadeklarował gotowość wsparcia działań na rzecz zakończenia konfliktu z Iranem. Jak dodał Trump, Xi miał również zapewnić, że Chiny nie będą dostarczać broni Iranowi.

- Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia. Chciałby, żeby doszło do porozumienia. I zaoferował, powiedział: »Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł«” – przekazał Trump w wywiadzie z prezenterem i publicystą Seanem Hannitym.

- Każdy, kto kupuje tak dużo ropy, oczywiście ma z nimi jakieś powiązania, ale powiedział: »Chciałbym pomóc, jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc«. Chciałby, żeby cieśnina Ormuz została otwarta – relacjonował Trump.

Trump powiedział też Hannity'emu, że Xi obiecał mu, że nie wyśle broni Iranowi. Wypowiedzi te stanowią fragmenty wywiadu, który w pełnej wersji ukaże się w czwartek w nocy polskiego czasu.

Przed wizytą w Pekinie prezydent USA zapowiadał, że nie będzie prosić Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu „zły” na chińskiego przywódcę. Przywoływał przy tym wsparcie USA dla Ukrainy. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Donald TrumpXi Jinpingwojna na Bliskim Wschodzie

Powiązane

President Donald Trump
ŚwiatIzrael gotowy na atak na Iran. Czeka na decyzję Donalda Trumpa
Islamabad utrzymuje wysoki poziom blokady bezpieczeństwa w związku z oczekiwanymi rozmowami USA–Iran
ŚwiatIran odpowiada na ofertę USA. Szef MSZ w Islamabadzie przekazuje twarde żądania Teheranu
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
KrajNowa oferta Teheranu: Iran proponuje koniec wojny w zamian za odblokowanie cieśniny Ormuz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz u prezydenta USA Donalda Trumpa, 3 marca
Polityka zagranicznaTrump wycofa część wojsk z Niemiec. To kara za Iran