Argentyna pobiła niechlubny rekord. Jeszcze nigdy nie było tak wysokiego długu

Jest to najwyższe zadłużenie państwa argentyńskiego od początku takich statystyk, które zaczęto prowadzić w 1994 r.

Jak poinformowano, zadłużenie zagraniczne brutto kraju powstałe za rządów libertariańskiego prezydenta Javiera Mileia wyniosło ponad 34,3 mld dolarów.

Od objęcia władzy w grudniu 2023 roku Milei dąży do rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego i przekształcenia kraju w oparciu o model neoliberalny. W jego opinii jest to jedyny sposób, by wyciągnąć Argentynę z kryzysu gospodarczego.