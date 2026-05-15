Wchodzi nowe wykroczenie w KP od lipca 2026 r. a widełki kary grzywny to od 2 000 zł do 60 000 zł

Przepis art. 281 § 1 Kodeksu Pracy od 8 lipca 2026 r. ma zmieniać się dość znacznie. Po po pierwsze stypizowane zostało nowe zachowanie, które będzie wykroczeniem, pod drugie wymiar kary grzywny znacznie wzrósł. Przed wejściem w życie nowelizacji wymiar grzywny wynosił od 1000 zł do 30 000 zł, po nowelizacji będzie to od 2000 zł do 60 000 zł. Dodane wykroczenie odnosi się do: naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 34 ust. 2l ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z późn. zm.16) - chodzi zatem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7a, nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

O jaką decyzję chodzi? Odnosi się to do stwierdzania, w drodze decyzji, istnienia stosunku pracy, w sytuacji kiedy zawarto umowę cywilnoprawną lub kiedy osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy powinna być zawarta umowa o pracę, przy czym warunkiem wydania decyzji jest niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

Dokładna treść przepisu po nowelizacji jest taka: art. 281. § 1 Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25 zn. 1 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia,

< 1b) narusza zakaz, o którym mowa w art. 34 ust. 2l ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z późn. zm.16)), > WCHODZI W ŻYCIE W LIPCU 2026 R.

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,

2a) nie informuje pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia, naruszając w sposób rażący przepisy art. 29 § 3, 32 i 3 oraz art. 29 zn. 1 § 2 i 4,

2b) nie udziela pracownikowi w terminie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedzi na wniosek lub nie informuje o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, o których mowa w art. 29 zn. 3 § 3,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

5a) narusza przepisy o elastycznej organizacji pracy, o której mowa w art. 188 zn. 1

5b) narusza przepisy o urlopie opiekuńczym, o którym mowa w art. 173 zn. 1 –173 zn. 3

5c) narusza przepisy dotyczące uwzględnienia wniosków, o których mowa w art. 1421 i art. 6719 § 6 i 7,

5d) narusza przepisy dotyczące pokrywania przez pracodawcę kosztów szkoleń, o którym mowa w art. 94 zn. 13

6) nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,

6a) nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, art. 945 § 2 i art. 946 pkt 2, albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z odrębnych przepisów,

7) pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

– [podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł] < podlega karze grzywny od 2000 zł do 60 000 zł > od 8 lipca 2026 r.

Dlaczego poszerzono katalog wykroczeń i zawyżono kary?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: Dodatkowo projektowana zmiana w art. 281 § 1 Kodeksu pracy i uzupełnienie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika o przypadki naruszenia zakazu niekorzystnego traktowania pracownika w związku z wydaniem decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy zapewnia realną ochronę pracownikom, w sytuacjach gdy pracodawca podejmuje wobec nich działania odwetowe lub represyjne. Nowelizacja wprowadza więc skuteczny instrument prawny umożliwiający egzekwowanie obowiązku poszanowania praw pracowniczych oraz wzmacnia gwarancje trwałości stosunku pracy wobec osób, których status został potwierdzony w wyniku działań kontrolnych inspekcji pracy. Za wprowadzeniem uprawnienia do wydawania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy, poza mankamentami istniejących aktualnie instrumentów prawnych, przemawia skala zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę, czemu bezwzględnie należy przeciwdziałać.