Prezenty komunijne z punktu widzenia fiskusa są darowizną. Nie ma bowiem dla niego znaczenia, z jakiej okazji przekazana została drugiej osoba jakakolwiek rzecz lub określona kwota pieniędzy. O tym, czy obdarowany musi zawiadomić urząd skarbowy i odprowadzić ewentualny podatek od upominku decyduje wartość darowizny oraz to, kto ją przekazał. Mając zaś na uwadze fakt, że quady, telewizory, elektryczne hulajnogi, najnowsze telefony i pokaźnie wypełnione gotówką koperty stają się codziennością komunijnych przyjęć, fiskus upomina się o należną daninę coraz częściej.

Wartość prezentu a opodatkowanie

Kiedy należy zgłosić otrzymanie prezentu do fiskusa? Punktem wyjścia jest określenie tzw. kwoty wolnej od podatku oraz przydzielenia obdarowującego do tzw. grupy podatkowej. Jak się bowiem okazuje, ten sam upominek, ale podarowany przez dwie różne osoby może pociągać za sobą konieczność odprowadzenia podatku od darowizny lub nie.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzają trzy główne grupy podatkowe. Zgodnie z art. 14 są to:



• grupa I, do której zalicza się małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki), wstępnych (czyli rodziców, dziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów:

• grupa II, do której zalicza się zstępnych rodzeństwa (czyli siostrzenicę, siostrzeńca, bratanicę, bratanka), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

• grupa III, do której zalicza się inne osoby.



Warto także zwrócić uwagę na tzw. grupę 0, czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma i macochę, którzy, mimo że należą też do grupy I rządzą się nieco innymi prawami.

Jak przynależność do poszczególnych grup podatkowych wpływa na obowiązek odprowadzenia podatku od upominku komunijnego? Dla każdej z nich ustawodawca określił kwotę wolną od podatku, a zatem dopiero jej przekroczenie pociąga za sobą obowiązek względem fiskusa. Ile wynosi?

• dla grupy 1 – 36 120 zł;

• dla grupy II – 27 090 zł;

• dla grupy III – 5 733 zł.



Dodatkowo grupa 0 została całkowicie zwolniona z opodatkowania (bez względu na wartość darowizny), pod warunkiem zawiadomienia urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy.

Należy dodatkowo podkreślić, co z praktycznego punktu widzenia jest niezwykle ważne, że kwota wolna od podatku nie dotyczy jednorazowej darowizny, ale sumy darowizn z pięciu lat. Jeśli zatem dziecko otrzymało prezent na komunię, a wcześniej było obdarowane przez krewnego drogimi upominkami z okazji np. urodzin, to należy zsumować kwoty darowizn dokonanych we wskazanym okresie.

Jak dokonać zgłoszenia prezentu komunijnego do fiskusa?

Jeśli wartość komunijnego prezentu przekroczy limit kwoty wolnej od podatku określony dla danej grupy podatkowej, pojawia się obowiązek zgłoszenia darowizny do fiskusa. Zgłoszenia należy też dokonać w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia opodatkowania darowizny w grupie 0.

Na zgłoszenie darowizny od najbliższej rodziny rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni (bo to na nich ciąży obowiązek kontaktu z fiskusem), mają sześć miesięcy od dnia otrzymania prezentu komunijnego. Wypełnienie druku SD-Z2 i zachowanie terminu wystarcza do całkowitego zwolnienie z opodatkowania.

W przypadku pozostałych grup podatkowych termin na zgłoszenie darowizny wynosi miesiąc od dnia jej otrzymania. Druk SD-3 należy złożyć w celu stosownego rozliczenia podatku.

Podsumowanie

Czy prezent komunijny może zostać opodatkowany?

Tak, zależy to od jego wartości i od tego, kto był darczyńcą.

Kiedy trzeba zgłosić prezent z komunii do urzędu skarbowego?

Jeśli prezent został przekazany przez najbliższego członka rodziny, który należy do tzw. grupy podatkowej 0 i chcesz skorzystać ze zwolnienia, wówczas w ciągu sześciu miesięcy musisz zgłosić fakt jego otrzymania do fiskusa.