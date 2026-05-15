MF podało dane o budżecie. Deficyt przekroczył 89 mld zł

89 mld zł deficytu po kwietniu. Są dane resortu finansów
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:32
aktualizacja 57 minut temu

Z szacunkowych danych resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia br. wynika, że deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 89,29 mld zł, co stanowi 32,9 proc. deficytu zaplanowanego na 2026 r. Dochody budżetu wyniosły 187 mld zł, czyli ok. 29 proc. tegorocznego planu - podało w piątek MF.

Zgodnie z piątkową publikacją Ministerstwa Finansów dochody podatkowe państwa w pierwszych czterech miesiącach roku wyniosły 168,4 mld zł, w tym z podatków pośrednich (m.in. VAT i akcyza) uzyskano 145,25 mld zł, a z podatku CIT - 40,2 mld zł. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły -23,7 mld zł. Z podatku od niektórych instytucji finansowych budżet uzyskał ok. 2,5 mld zł. Całkowite dochody podatkowe na koniec kwietnia wyniosły 168,4 mld zł, tj. 29 proc. zaplanowanych na ten rok.

Z kolei wydatki państwa wyniosły w okresie od stycznia do kwietnia 276,3 mld zł. Na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 23,5 mld zł, a na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 22,84 mld zł. Na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono 16,6 mld zł.

Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 271,74 mld zł, przy dochodach 647,2 mld zł i wydatkach 918,94 mld zł. (PAP)

Źródło: PAP

