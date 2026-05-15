Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. Runął dach wielkiego zakładu, miliony strat i ludzie w szpitalu

Ściana ognia nad fabryką. Pracownicy musieli uciekać

Pożar wybuchł w czwartkowy wieczór, 14 maja 2026 roku. Wówczas, po zawiadomieniu służb ratunkowych, wewnątrz OSI Poland Foodworks w Chróścinie (pow. górowski na Dolnym Śląsku) musiała interweniować straż pożarna. Sygnał o niebezpieczeństwie dotarł do strażaków dzięki czujności ekipy porządkowej, która jako pierwsza dostrzegła zagrożenie.

Ogień błyskawicznie zajął górne partię ogromnego obiektu o wymiarach 50 na 150 metrów. Konstrukcja dachu nie wytrzymała pożaru i po krótkim czasie runęła do środka. Zagrożenie było na tyle poważne, że natychmiast zarządzono ewakuację kilkunastu osób przebywających na terenie zakładu. Niestety, nie obyło się bez poszkodowanych. Cztery osoby zostały przetransportowane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala.

Bitwa z żywiołem. Dlaczego gaszenie było tak trudne?

Na miejsce skierowano aż 150 strażaków (zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej), którzy dysponowali blisko 45 pojazdami bojowymi. Służby natrafiły na poważną przeszkodę architektoniczną. Stalowa konstrukcja płonącej hali stwarzała realne ryzyko zawalenia kolejnych elementów, dlatego strażacy musieli zmienić taktykę i prowadzić działania wyłącznie z zewnątrz, odcinając drogę płomieniom.

Dzięki tytanicznej pracy mundurowych udało się osiągnąć kluczowy sukces – obroniono przed spaleniem przyległą część administracyjno-biurową. W pomoc logistyczną i wsparcie na miejscu zdarzenia zaangażowały się także władze lokalne z gminy Góra.

Liczenie strat. Co dalej z globalnym dostawcą?

Choć dokładne przyczyny wybuchu ognia będą dopiero ustalane przez biegłych z zakresu pożarnictwa, jedno jest pewne: skala zniszczeń jest porażająca. Jak donosi Radio Eska wskazuje, że "straty będą ogromne, liczone w milionach złotych".