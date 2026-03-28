Złodzieje we Włoszech tak uciekali przed karabinierami, że niechcący wbiegli na ich komisariat

Jak podał portal Napoli Today, w miejscowości San Sebastiano al Vesuvio dwóch młodych złodziei ukradło zaparkowany na ulicy samochód. Kiedy nim jechali, zobaczyli stojący przy drodze patrol karabinierów, którzy prowadzili kontrole.

Uciekali i wpadli na komisariat

Złodzieje zaczęli uciekać i wjechali w ślepą uliczkę. Tam zostawili auto, widząc ogrodzenie przeskoczyli przez nie i... znaleźli się na dziedzińcu posterunku karabinierów ze straży leśnej, którzy właśnie wyszli przed budynek. Tak oto przestępcy sami wpadli im w ręce i zostali od razu aresztowani.

Przy okazji wyszło na jaw, że zatrzymano ich również osiem dni wcześniej i także dlatego, że mieli pecha. Ukradli wtedy samochód tej samej marki i też uciekali przed karabinierami. Zapomnieli jednak zdjąć blokadę kierownicy i trafili w mur, a potem przed oblicze sędziego.

Już wcześniej mężczyźni zostali kilka razy aresztowani za kradzieże i włamania.