Chodzi o uchwaloną na początku lipca przez Sejm nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Prezydent podjął decyzję

„Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę ze względu na wartości wynikające z art. 33 Konstytucji RP, gwarantujące równość kobiet i mężczyzn. Argumentem za podpisaniem ustawy jest także dążenie do ograniczania niesprawiedliwości na rynku pracy, z którymi spotykają się kobiety” - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta.

Dodała, że prezydent uznał, że ustawa zawiera poważne błędy legislacyjne, dlatego skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. „W jego ocenie przepisy mogą naruszać wolność działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności. Mogą także osłabić konkurencyjność przedsiębiorstw” - wskazała.

W komunikacie zaznaczono, że ustawa w sposób nieproporcjonalny ogranicza swobodę działalności gospodarczej, ingerując w autonomię organizacyjną spółek publicznych, oraz nakłada na nie rozbudowane obowiązki o charakterze administracyjnym i biurokratycznym.

Trybunał Konstytucyjny przyjrzy się podpisanej ustawie

Według prezydenta zasadne jest zbadanie przez TK, czy realizacja celu w postaci zwiększenia równości szans nie nastąpiła kosztem konstytucyjnie chronionej wolności działalności gospodarczej oraz czy ustawodawca zachował właściwą równowagę pomiędzy interesem publicznym a ochroną praw przedsiębiorców.

Ustawa ma zapewnić równowagę płci we władzach spółek giełdowych, w tym w spółkach Skarbu Państwa. Implementuje do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Przepisy UE dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i mają usprawnić stosowanie zasady równości szans na stanowiskach kierowniczych.

Jej przepisy dotyczą spółek giełdowych z siedzibą w Polsce i z co najmniej jedną akcją notowaną na rynku regulowanym w jednym z państw członkowskich UE. Ze stosowania przepisów wyłączono mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nowela wprowadza definicje „organów spółki”, czyli m.in. zarządu i rady nadzorczej oraz „płci niedostatecznie reprezentowanej”, czyli tej, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49 proc. łącznej liczby stanowisk w organach.

Co zakłada podpisana przez Nawrockiego ustawa?

Ustawa zakłada, że w zarządach czy radach nadzorczych spółek publicznych płeć niedostatecznie reprezentowana ma stanowić „liczbę najbardziej zbliżoną do 33 proc. liczby wszystkich stanowisk w organach spółki”, ale nie więcej niż 49 proc.

Zgodnie z nowelą walne zgromadzenia spółek będą miały obowiązek przyjęcia uchwały ws. polityki równowagi płci. Dokument ten ma określać zasady doboru i wskazywania kandydatów i zawierać programy rozwoju kariery oraz strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Polityka równowagi płci ma być udostępniana na stronie internetowej spółki, a ewentualne naruszenie tego dokumentu będzie mogła badać Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Jednocześnie w trakcie procesu rekrutacji mają być stosowane „w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci”. Kryteria te mają być określone jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji. W ustawie zapisano ponadto, że w przypadkach, w których w rekrutacji na dane stanowisko dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje, „pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte o kryteria niemające charakteru dyskryminacyjnego”.

Kandydat, wobec którego spółka w procesie rekrutacji naruszyła te wymogi, będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli spółki nie wykonają lub nienależycie wykonają obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wynikające z nowych przepisów, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wystosować wobec nich zalecenia (w przypadku mniejszych naruszeń) lub nałożyć na nie karę w wysokości do 500 tys. zł (w przypadku rażących naruszeń).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.