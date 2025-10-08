Rosjanie uderzają w energetykę i logistykę Ukrainy
„Jesteśmy świadkami wyraźnego schematu: Rosjanie celowo uderzają w sektory podtrzymujące naszą gospodarkę i łączące ludzi – energetykę i logistykę – by pogrążyć nasze miasta w ciemności i sparaliżować ruch w kraju. To systematyczny terror wymierzony w fundamenty życia cywilnego” – podkreśliła.
Uszkodzone elektrociepłownie i linie kolejowe
Szefowa rządu poinformowała, że ostatniej nocy wojska rosyjskie atakowały głównie obiekty energetyczne i kolejowe. „Dwóch pracowników energetyki odniosło obrażenia, a jedna z elektrociepłowni została poważnie uszkodzona. W obwodzie czernihowskim trafiono zarówno w obiekt energetyczny, jak i linię kolejową. W obwodzie dniepropietrowskim kilka gmin zgłosiło poszkodowanych w wyniku ataków” – napisała Swyrydenko na platformie X.
Setki dronów nad Ukrainą – większość udało się zestrzelić
Siły Powietrzne ukraińskiej armii powiadomiły w środę rano, że wojska przeciwnika użyły do ataków 183 dronów uderzeniowych. 154 udało się zestrzelić lub unieszkodliwić z pomocą środków walki radioelektronicznej. „Odnotowano uderzenia 22 dronów w 11 miejscach” – podano na Telegramie.
