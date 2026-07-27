Strażacy PSP dostaną dodatkowe pieniądze? Nowe zasady wypłat za zadania poza służbą

Do tej pory przepisy regulujące dodatkowe wynagrodzenie strażaków PSP nie określały wprost zasad przyznawania wynagrodzenia za zadania wykonywane w ramach specjalnych programów i projektów realizowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce to zmienić. W projekcie rozporządzenia z 20 lipca 2026 r. zaproponowano dodanie nowego przepisu, który umożliwi wypłatę dodatkowego wynagrodzenia strażakom za realizację zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Chodzi o projekty wykorzystujące środki z budżetu Unii Europejskiej, bezzwrotne środki z innych źródeł zagranicznych, środki z budżetu państwa, w tym dotacje.

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Nowe rozwiązanie będzie dotyczyć funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Według danych PSP formacja liczy około 30,5 tys. strażaków. Projektowane zmiany nie oznaczają automatycznego wzrostu pensji wszystkich funkcjonariuszy PSP. Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwać tym strażakom, którzy otrzymają zlecenie wykonania konkretnych zadań związanych z programem lub projektem, które wykraczają poza ich obowiązki służbowe. Zlecenie takich zadań będzie musiało mieć formę pisemną.

Dla strażaków oznacza to możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za specjalne zadania, za które dotychczas brakowało jednoznacznie określonych zasad wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

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Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie wynikać z umowy wykonawczej do programu lub projektu, umowy o zarządzanie projektem albo innego dokumentu potwierdzonego przez instytucję zarządzającą. MSWiA przewiduje również, że wynagrodzenie będzie obliczane oddzielnie dla każdego rodzaju wykonywanego zadania. Pieniądze mają być wypłacane po potwierdzeniu realizacji powierzonych obowiązków oraz po otrzymaniu przez jednostkę PSP środków przeznaczonych na finansowanie projektu.

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Resort spraw wewnętrznych wskazuje, że obecne przepisy nie regulują wprost kwestii wynagradzania strażaków za udział w projektach, szczególnie tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Brak jasnych zasad powodował wątpliwości interpretacyjne i różne praktyki w poszczególnych jednostkach. Według uzasadnienia projektu nowe przepisy mają ujednolicić zasady wypłat w całej PSP, uprościć realizację projektów, zapewnić jasne podstawy do wynagradzania funkcjonariuszy. Resort podkreśla, że podobne rozwiązania funkcjonują już w odniesieniu do Policji.

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MSWiA proponuje, aby rozporządzenie zaczęło obowiązywać już dzień po jego ogłoszeniu. Resort tłumaczy krótkie vacatio legis pilną potrzebą umożliwienia wypłat strażakom za wykonane zadania.

Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.