Propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD439) są odpowiedzią - jak wskazuje resort - na problemy kadrowe i finansowe publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo argumentuje, że niedobór lekarzy i pielęgniarek powoduje, że placówki konkurują o tych samych specjalistów, co prowadzi do wzrostu kosztów oraz problemów z zapewnieniem ciągłości opieki nad pacjentami.

Jeden lekarz, wiele szpitali. Resort chce ograniczyć ten model

Obecnie wielu lekarzy, szczególnie specjalistów poszukiwanych na rynku, udziela świadczeń w kilku placówkach jednocześnie np. w szpitalu, poradni przyszpitalnej i dodatkowo u innego świadczeniodawcy. Często odbywa się to na podstawie umów cywilnoprawnych i w niewielkich wymiarach czasu pracy.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia taki model powoduje, że szpitale wzajemnie „przebijają się” stawkami, aby pozyskać lekarzy. Resort wskazuje, że skutkiem jest nie tylko wzrost kosztów leczenia finansowanego przez NFZ, ale także ryzyko problemów z dostępnością personelu i bezpieczeństwem pacjentów. Nowe przepisy mają sprawić, że pracownik medyczny będzie bardziej związany z podstawowym miejscem wykonywania pracy.

Maksymalnie dwa etaty łącznie u różnych świadczeniodawców

Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie limitu łącznego czasu pracy. Pracownik medyczny udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ nie będzie mógł pracować u wszystkich zatrudniających go podmiotów w wymiarze większym niż równowartość dwóch pełnych etatów. Ograniczenie obejmie zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujące świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Szpital będzie musiał zatrudnić lekarza na minimum pół etatu

Projekt przewiduje również szczególne zasady dla leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarz lub inny pracownik medyczny udzielający świadczeń w szpitalu finansowanym przez NFZ będzie co do zasady musiał być zatrudniony przez ten podmiot co najmniej na połowę pełnego wymiaru czasu pracy albo jego odpowiednik.

Jeżeli będzie chciał pracować dodatkowo w innym szpitalu realizującym kontrakt z NFZ, również będzie musiał być tam zatrudniony minimum na pół etatu, a dodatkowo potrzebna będzie zgoda pierwszego świadczeniodawcy. Oznacza to, że lekarz nie będzie mógł już tak łatwo dzielić czasu pomiędzy wiele szpitali, pracując w każdym z nich tylko kilka godzin tygodniowo.

Wyjątek dla sytuacji nagłych

Projekt nie zamyka całkowicie możliwości dodatkowej pracy. Ograniczenia nie będą obowiązywać w przypadku świadczeń udzielanych w stanie nagłym podczas pełnienia dyżuru medycznego. NFZ będzie mógł również czasowo zgodzić się na odstępstwa, jeżeli w danej dziedzinie zabraknie specjalistów, konieczne będzie zabezpieczenie dyżurów albo gdy konieczne będzie zapewnienie świadczeń wysokospecjalistycznych.

Koniec z pośrednikami przy zatrudnianiu lekarzy?

Resort chce także wyeliminować sytuacje, w których lekarz świadczy usługi dla szpitala za pośrednictwem innych podmiotów, np. spółek, spółdzielni itp. Nowe przepisy mają wymagać, aby osoba udzielająca świadczeń finansowanych przez NFZ była bezpośrednio związana umową z placówką, w której faktycznie leczy pacjentów.

Umowy będą bardziej szczegółowe

Umowy zawierane z osobami udzielającymi świadczeń finansowanych przez NFZ będą musiały dokładnie określać m.in. rodzaj i liczbę wykonywanych zadań, stawkę godzinową wynagrodzenia brutto, liczbę godzin udzielania świadczeń, harmonogram pracy - w przypadku umów innych niż umowa o pracę. Za naruszenie nowych zasad odpowiedzialność ma ponosić kierownik podmiotu leczniczego. Projekt przewiduje możliwość nałożenia na niego grzywny.

Umowy niespełniające nowych wymagań wygasną

Ministerstwo przewidziało również przepisy przejściowe. Umowy z pracownikami medycznymi, które nie będą spełniały nowych wymagań, mają wygasnąć z mocy prawa 31 grudnia 2026 r. Oznacza to, że szpitale i lekarze będą mieli czas na dostosowanie sposobu zatrudnienia do nowych zasad.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych. Planowany termin przyjęcia go przez Radę Ministrów wskazano na III kwartał 2026 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - UD439