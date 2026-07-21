We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Marcin Kierwiński i komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podpisali umowę na udział Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2.

Szansa dla Polski? Kierwiński skomentował

Szef MSWiA podkreślił, że „dziś Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności”.

– Łączności, która będzie obsługiwana przez zestaw satelitów europejskich. To będzie całkowicie niezależny system, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo i pełną niezależność – wyjaśnił. Dodał, że projekt jest odpowiedzią na niebezpieczeństwa takie jak chociażby wojna w Ukrainie, zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych czy zagrożenia hybrydowe.

Miliardy z euro z KPO na system budowania łączności

– Ta umowa to prawie 600 mln euro pochodzących z KPO, które inwestujemy w nasze bezpieczeństwo. Inwestujemy, aby w każdej chwili mieć pełną zdolność komunikacyjną dla najważniejszych osób i instytucji w państwie – powiedział szef MSWiA.

Kierwiński podkreślił, że „Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie”, obok Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii jako byłego właściciela sieci OneWeb.

Poinformował, że nasz wkład w wartość konstelacji satelitarnej IRIS2 będzie stanowił ok. 10 proc.

Zaznaczył, że dzięki udziałowi w projekcie Polska stanie się hubem bezpiecznej komunikacji dla całej Europy.

– Pierwsze zdolności konstelacji pojawią się już w 2029 r., a jej całkowite zamknięcie to lata 2031-2032. Wtedy Polska będzie całkowicie niezależna komunikacyjnie – zapowiedział Kierwiński.

W ocenie szefa MSWiA podpisana umowa to także „wielka szansa dla polskich firm przemysłu kosmicznego, których jest prawie 400, aby uczestniczyć w tym projekcie i budować unikalne kompetencje”.

Według unijnego komisarza Kubiliusa „to wielki dzień dla Polski, wschodniej flanki NATO i całej Unii Europejskiej”. – Polska pokazuje prawdziwe przywództwo. (...) Inwestując w przestrzeń kosmiczną, inwestuje w bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość, a podpisanie umowy sprawi, że Polska będzie filarem strategii bezpiecznej łączności Europy – powiedział.

Dodał, że system IRIS2 oparty będzie na szyfrowaniu kwantowym, co jest unikalną technologią, która sprawia, że będzie bardzo wysokie bezpieczeństwo komunikacji i łączności satelitarnej.

Wiceminister MSWiA Tomasz Szymański powiedział, że dzięki umowie będzie „sześć satelitów na średniej orbicie MEO, czyli tej, która jest na wysokości 1800 metrów, sześć satelitów na orbicie LEO High i kilkanaście satelitów na tej najniższej orbicie, gdzie będą prowadzone badania i jako Polska będziemy mogli w pełni z tego korzystać i mieć autonomiczną, pewną, bezpieczną komunikację”.

– Do tego powstanie Point of Presence i Brama Dostępu (Gateway), która będzie swoistym hubem dla pozostałych państw – krajów nordyckich i basenu Morza Bałtyckiego, które już wyrażają zainteresowanie wyniesieniem swoich satelitów – powiedział PAP wiceszef MSWiA. Dodał, że takie rozmowy już trwają.

Polski przemysł przed ogromną szansą

Zwrócił uwagę, że cykl funkcjonowania satelitów wynosi od pięciu do dziesięciu lat, więc jak ocenił: „mamy czas, żeby polski przemysł, który będzie albo już jest w łańcuchu dostaw – poprzez podpisane we wtorek memorandum, wprowadzał pewne dane, nowinki i uczył się od najlepszych firm, żebyśmy byli poważnym graczem i systemem budującym satelity w kolejnym etapie”.

Wyjaśnił, że „oprócz części GovSat-u, czyli rządowej, mamy również możliwość udostępniania, komercjalizowania pewnych rzeczy, dlatego że to my będziemy decydować o sygnale przepustowości, ilości sygnału, który jest niezwykle cenny, czy też na którego zapotrzebowanie będzie szło na przykład do Skandynawii”.

– Oczywiście to też są kwestie finansowe, ponieważ obsługa kosztuje – są to koszty stałe – uzyskujemy bardzo mocny oręż, żeby negocjować wzajemne funkcjonowanie w tym obszarze – dodał Szymański.

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to jeden z projektów kosmicznych realizowanych obecnie przez Unię Europejską. Zakłada budowę konstelacji blisko 300 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie i średniej orbicie okołoziemskiej. System ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia łączność satelitarną dla administracji publicznej, sektora obronnego, przedsiębiorstw oraz obywateli państw UE.