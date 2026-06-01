Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował w poniedziałek, że w najbliższych dniach do Senatu zostanie skierowany kolejny wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jak zaznaczył, nowe pytanie referendalne ma zostać sformułowane w sposób, który nie pozostawi podstaw do odrzucenia inicjatywy.
20 maja Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Po odrzuceniu wniosku przez Senat Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje go do Izby, inaczej formułując pytanie – senatorowie koalicji rządzącej wskazywali, powołując się na ekspertyzy, m.in. jego tendencyjność.
Bogucki, spytany, czy nowy wniosek pojawi się już w tym tygodniu, odparł, że „to kwestia kilku dni, kiedy takie pytanie referendalne i nowy wniosek pana prezydenta znajdzie się w Senacie”.
Dopytywany, czy pytanie będzie krótsze niż poprzednie, powiedział, że „będzie takie, żeby już nie było tych wymówek, żeby referendum nie robić”.
Prezydent postulował, by takie referendum zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.
Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.(PAP)
