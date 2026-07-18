W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca Citroena, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku, ruch samochodowy na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra odbywa się obecnie wahadłowo - utrudnienia mogą potrwać w sobotę do godz. 14. (PAP)