Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały poszkodowane w sobotnim wypadku na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra. Z nieustalonych dotąd przyczyn dostawczy Citroen zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Policja z Płocka przekazała, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy.
W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca Citroena, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku, ruch samochodowy na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra odbywa się obecnie wahadłowo - utrudnienia mogą potrwać w sobotę do godz. 14. (PAP)
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