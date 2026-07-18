Gazeta Prawna
Kraj

Dwoje dzieci rannych w wypadku na DK10. Na miejscu lądowały śmigłowce LPR

policja
W wypadku na dk10 ranne cztery osoby, w tym dwoje dzieci; ruch odbywa się wahadłowoShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 12:21

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały poszkodowane w sobotnim wypadku na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra. Z nieustalonych dotąd przyczyn dostawczy Citroen zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Policja z Płocka przekazała, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy.

W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca Citroena, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku, ruch samochodowy na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra odbywa się obecnie wahadłowo - utrudnienia mogą potrwać w sobotę do godz. 14. (PAP)

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Źródło: PAP
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wypadekPłockLPR

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