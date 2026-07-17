„Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni informuje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne” - poinformowano w piątek wieczorem na profilu tych Wojsk, na platformie X.

Cyberatak na skrzynkę żołnierza. Wojsko ujawnia szczegóły incydentu

Jak dodano sprawca „po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju”. We wpisie przekazano, że w związku z tym informacje o fakcie ataku przekazano zespołom cyberbezpieczeństwa zaatakowanych podmiotów.

„Zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przeprowadził kompleksowe analizy techniczne zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz przeprowadził działania mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i zakresu incydentu oraz ograniczenie jego skutków” - zapewniono.

Czym zajmują się Wojska Obrony Cyberprzestrzeni?

Zadaniem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych, kwestie bezpiecznej łączności żołnierzy, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją.

Wojska te są specjalistycznym komponentem Sił Zbrojnych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego - polskiego matematyka i kryptologa. Był on jednym z trzech kluczowych naukowców, którzy rozszyfrowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. (PAP)