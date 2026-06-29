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Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Chodzi o cyberataki i narzędzia hakerskie

Karol Nawrocki
Karol NawrockiPAP / Paweł Jaskółka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:23

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek nowelizację Kodeksu karnego, która ma na celu przeciwdziałanie atakom na systemy informatyczne. Zmiany stanowią implementację przepisów unijnej dyrektywy.

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Nowelizacja Kodeksu karnego wdraża przepisy UE o cyberatakach

Nowelizacja dotyczy wdrożenia artykułu 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne. Analiza polskich przepisów karnych wskazuje, że Rzeczpospolita Polska nie dokonała pełnej transpozycji tego artykułu – wyjaśniono w uzasadnieniu ustawy.

„Artykuł 7 dyrektywy 2013/40 nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania środków niezbędnych do zagwarantowania, aby umyślne wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie w celu użycia, przywóz, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób niektórych narzędzi było karalne jako przestępstwo, jeżeli zostało dokonane bezprawnie i umyślnie w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 3-6 dyrektywy 2013/40 – co najmniej w przypadkach, które nie są przypadkami mniejszej wagi” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Szersza ochrona przed cyberprzestępczością i narzędziami hakerskimi

Zawarte w uchwalonej nowelizacji Kodeksu karnego rozwiązania poszerzają zakres zastosowania art. 269b Kodeksu karnego, który odnosi się do bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych.

Zmiana polega na objęciu jego dyspozycją pięciu dodatkowych czynów karalnych, wzmacnia ochronę przed cyberprzestępczością i ma skuteczniej przeciwdziałać atakom na systemy informatyczne oraz nielegalnemu wykorzystywaniu narzędzi hakerskich, a także pozwala ścigać osoby, które nie tylko przeprowadzają ataki, ale także je przygotowują lub udostępniają narzędzia do ich popełniania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

Źródło: PAP

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