Wizyta w Polsce wpisuje się w szerszą aktywność byłego premiera Węgier po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 2026 r. Fidesz, który przez lata dominował na węgierskiej scenie politycznej, poniósł wówczas zdecydowaną porażkę z centroprawicową partią Tisza kierowaną przez Pétera Magyara.

Po ostatecznym przeliczeniu głosów Tisza zdobyła 141 miejsc w liczącym 199 deputowanych Zgromadzeniu Narodowym. Fidesz uzyskał 52 mandaty. Wynik zakończył trwające nieprzerwanie od 2010 r. rządy Orbána, który nie zdecydował się objąć mandatu w nowym parlamencie. Nie oznaczało to jednak jego odejścia z polityki.

W czerwcu Fidesz ponownie wybrał Orbána na przewodniczącego partii. Były premier pozostał więc najważniejszą postacią ugrupowania, które po utracie władzy stało się główną siłą opozycyjną na Węgrzech. Zmiana roli z szefa rządu na lidera opozycji wymusiła jednak na nim budowę nowej strategii i ponowne poszukiwanie sojuszników poza granicami kraju.

Spotkanie Orbána z Jarosławem Kaczyńskim

Według Onetu jednym z najważniejszych punktów sobotniej wizyty ma być rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. PiS i Fidesz przez lata utrzymywały bliskie relacje polityczne, a obie partie łączyła krytyczna ocena kierunku integracji europejskiej, sprzeciw wobec części działań instytucji unijnych i postulaty zwiększenia znaczenia państw narodowych.

Relacje między Kaczyńskim a Orbánem nie były jednak w ostatnich latach tak bliskie jak wcześniej. Głównym źródłem różnic stała się rosyjska agresja na Ukrainę. PiS opowiadało się za szerokim wsparciem wojskowym i politycznym dla Kijowa, podczas gdy rząd Orbána utrzymywał kontakty z Moskwą i wielokrotnie sprzeciwiał się niektórym działaniom Unii Europejskiej wobec Rosji.

Różnice te miały znaczenie także w relacjach partyjnych na poziomie europejskim. Mimo tego Jarosław Kaczyński jeszcze przed kwietniowymi wyborami na Węgrzech otwarcie wskazywał, że zwycięstwo Orbána uważa za istotne z punktu widzenia europejskiej prawicy. Porażka Fideszu zmieniła jednak układ sił i postawiła byłego węgierskiego premiera przed koniecznością odbudowy własnej pozycji.

Europejska kontrofensywa byłego premiera Węgier

Wizyta w Polsce nie jest pierwszym zagranicznym ruchem Orbána po utracie stanowiska szefa rządu. W ostatnich tygodniach były premier Węgier pojawił się również w Brukseli, gdzie uczestniczył w spotkaniu środowiska Patriotów dla Europy.

Ugrupowanie to skupia partie narodowo-konserwatywne i prawicowe z różnych państw Unii Europejskiej. Orbán należał do jego głównych inicjatorów i jeszcze jako premier Węgier próbował budować wokół niego silny blok polityczny, zdolny do zwiększenia wpływu na decyzje podejmowane w Brukseli.

Po utracie władzy działalność międzynarodowa może mieć dla niego podwójne znaczenie. Z jednej strony pozwala utrzymać pozycję wśród europejskiej prawicy, z drugiej służy pokazaniu węgierskim wyborcom i działaczom Fideszu, że pozostaje politykiem dysponującym szeroką siecią kontaktów.

Spotkanie z Kaczyńskim może więc dotyczyć nie tylko dwustronnych relacji PiS i Fideszu, ale również przyszłości europejskiej prawicy po politycznym trzęsieniu ziemi na Węgrzech.

Nowa sytuacja PiS i Fideszu wobec Ukrainy

Polityczne otoczenie obu partii również się zmieniło. PiS pozostaje zdecydowanym krytykiem Rosji i Władimira Putina, jednak jego stanowisko wobec części problemów związanych z Ukrainą stało się bardziej krytyczne niż w pierwszych latach pełnoskalowej wojny.

W polskiej debacie większe znaczenie zyskały spory dotyczące polityki handlowej, integracji Ukrainy z Unią Europejską, kwestii historycznych i warunków przyszłego członkostwa Kijowa we Wspólnocie. Nie oznacza to zrównania stanowiska PiS z linią Orbána, ale zmienia polityczne tło rozmów między oboma środowiskami.

Dla byłego premiera Węgier sobotnia wizyta będzie jednym z kolejnych etapów powrotu do intensywnej aktywności politycznej po największej porażce w jego wieloletniej karierze. Orbán nie kieruje już węgierskim rządem, lecz jego ponowny wybór na przewodniczącego Fideszu pokazuje, że nie zamierza rezygnować z walki o odzyskanie wpływów.

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