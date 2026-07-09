Wyrok zapadł w czwartek, 9 lipca 2026 r., przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Jak podał Onet, Igor R. został skazany na siedem lat więzienia za szpiegostwo oraz udział w nadaniu paczki z materiałami wybuchowymi. Irina R. usłyszała wyrok trzech lat pozbawienia wolności za pomocnictwo w działalności szpiegowskiej. Sąd rozpatrywał sprawy małżonków łącznie.

Na poczet kary wymierzonej Igorowi R. zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 29 lipca 2024 r. do 9 lipca 2026 r. W przypadku Iriny R. uwzględniono czas spędzony w areszcie od 13 listopada 2024 r. do dnia ogłoszenia wyroku. Jak podała Interia, sąd nie obciążył skazanych obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

Proces rozpoczął się w styczniu 2026 r. i toczył się z wyłączeniem jawności. Prokuratura Krajowa wyjaśniała wcześniej, że decyzja o zamknięciu rozpraw dla publiczności wynikała z kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Akt oskarżenia trafił do sądu w październiku 2025 r. Postępowanie obejmowało dwa różne wątki: współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz udział Igora R. w operacji związanej z przesyłką zawierającą materiały wybuchowe.

Informacje o rosyjskiej opozycji dla FSB

Według ustaleń Prokuratury Krajowej Igor R. współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej od lutego do sierpnia 2022 r. Jego działalność była prowadzona przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Mężczyzna miał koncentrować się przede wszystkim na środowisku rosyjskich przeciwników Kremla przebywających w Polsce. Gromadził informacje nie tylko o samych działaczach opozycyjnych, lecz także o osobach oraz instytucjach udzielających im pomocy. Z punktu widzenia rosyjskich służb były to dane pozwalające rozpoznać sieć kontaktów i wsparcia, z której korzystali przeciwnicy władz w Moskwie.

Zebrane informacje Igor R. miał następnie przekazać swojej żonie. Dane zapisano na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Celem było dostarczenie materiałów funkcjonariuszom FSB na terytorium Rosji.

Według Prokuratury Krajowej Irina R. podjęła działania zmierzające do przekazania zakodowanych danych rosyjskim służbom. W tym celu miała między innymi nadać przesyłkę za pomocą paczkomatu oraz próbować nawiązać kontakt z funkcjonariuszami FSB.

Paczka z nitrogliceryną i wojskowymi zapalnikami

Drugi i najpoważniejszy dodatkowy wątek dotyczył wyłącznie Igora R. Prokuratura oskarżyła go o udział w wydarzeniach z lipca 2024 r. Według śledczych działał wspólnie i w porozumieniu z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz obywatelem Federacji Rosyjskiej.

Mężczyzna uczestniczył w nadaniu paczki przewożonej przez firmę kurierską oraz w organizowaniu jej odbioru. Zawartość przesyłki znacznie wykraczała poza przedmioty, które mogłyby zostać uznane za zwykły bagaż lub towar.

Prokuratura Krajowa podała, że wewnątrz znajdowały się urządzenia i materiały wybuchowe, w tym nitrogliceryna. Ukryto tam również wojskowe zapalniki elektryczne oraz urządzenia inicjujące. W informacjach dotyczących postępowania przesyłkę określano jako zawierającą bombę kumulacyjną.

Według informacji przedstawianych przez RMF FM konstrukcja obejmowała również spreparowany powerbank i termos z wkładką kumulacyjną. Całość została przechwycona, zanim przesyłka dotarła do adresata.

Niebezpieczną paczkę znaleziono w pomieszczeniach wielkopowierzchniowego magazynu firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Zabezpieczenie przesyłki zapobiegło jej dalszemu transportowi.

Śledztwo ABW i proces za zamkniętymi drzwiami

Sprawa małżeństwa była prowadzona przez służby przez wiele miesięcy. Igor R. został zatrzymany 29 lipca 2024 r., natomiast Irina R. trafiła do aresztu 13 listopada 2024 r. Oboje pozostawali pozbawieni wolności do dnia ogłoszenia wyroku.

Postępowanie przygotowawcze prowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW pod nadzorem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. W październiku 2025 r. śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, a trzy miesiące później rozpoczął się proces.

Jak informowała Polska Agencja Prasowa, postępowanie przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu od początku było niejawne. Oskarżeni odpowiadali za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie informacji, które mogły wyrządzić szkodę Polsce. W przypadku Igora R. sąd rozpatrywał również osobny zarzut dotyczący niebezpiecznej przesyłki kurierskiej.

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