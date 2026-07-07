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„Ta sprawa musi zostać wyjaśniona”. Żurek reaguje na informacje o szpitalu

Minister Żurek o zgonach w Warszawskim Szpitalu Południowym. "Prokuratura miała 12 zgłoszeń"
Żurek o sprawie szpitala w Mogilnie: będzie wyjaśniona, zadałem w tej sprawie pytanie prokuratorowi krajowemuAgencja Gazeta / Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:37

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował we wtorek, że zwrócił się do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o informacje dotyczące sprawy szpitala w Mogilnie. To reakcja na medialne doniesienia o działalności tzw. „spółki neurochirurgów”, która miała dodatkowo wynagradzać pielęgniarki za udział w operacjach.

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Spółka neurochirurgów. Jakie zarzuty opisują media?

Wirtualna Polska podała w poniedziałek, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki. Według ustaleń portalu lekarze wykonywali zaledwie kilkuminutowe zabiegi. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest - według publikacji - szpital w Mogilnie w woj. kujawsko-pomorskim.

Jak pisał portal, w zabiegach wykonywanych przez spółkę neurochirurgów w szpitalu w Mogilnie, miały uczestniczyć dyżurujące w danym dniu pielęgniarki. Instrumentariuszki miały dostawać dodatkowo od 300 do 450 zł miesięcznie. „Ponieważ placówka nie chciała angażować dodatkowych osób, w zabiegach miały uczestniczyć te pielęgniarki, które były w tych dniach na dyżurze. To oznaczało dla nich dodatkowe obowiązki, więc nie były chętne do współpracy” - relacjonował, cytowany przez WP, lekarz podczas procesu ze szpitalem.

Żurek zapowiada wyjaśnienie sprawy szpitala w Mogilnie

O sprawę „spółki neurochirurgów” Żurek został zapytany we wtorek wieczorem w TVN 24. Zadeklarował, że „ta sprawa musi zostać wyjaśniona”. - Jeżeli to są wyłudzenia, to prokuratura naprawdę uruchomi tu postępowanie i winni zostaną postawieni przed sądem - zapewnił.

Jak tłumaczył, jako prokurator generalny sprawuje nadzór nad tego typu sprawami poprzez prokuratora krajowego. Żurek przekazał, że zwrócił się do Dariusza Korneluka z pytaniem o sprawę z Mogilna. - Myślę, że jutro będę miał wiedzę na ten temat - zapowiedział.

Rzecznik prasowy NFZ Jakub Gołąb przekazał PAP w poniedziałek, że szpital w Mogilnie rozliczał droższe procedury z hospitalizacją, choć pacjenci mogli być leczeni ambulatoryjnie; w ten sposób dochodziło do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ. Gołąb wyjaśnił, że Fundusz wpadł na ten trop po analizach, które przeprowadził m.in. dla tego typu świadczeń w skali kraju. Kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym dla szpitala i karą w wysokości ponad 2,6 mln zł. Obecnie trwa procedura odwoławcza, ponieważ szpital złożył zastrzeżenia do wyników kontroli. (PAP)

Źródło: PAP

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