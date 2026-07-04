Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego i niektórych opłat zawartych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowe zasady zwrotu akcyzy dla rolników po 20 latach bez zmian

Obowiązujące przepisy o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze funkcjonują od ponad dwóch dekad. W tym czasie system był wielokrotnie krytykowany przez rolników i organizacje branżowe. Najczęściej wskazywane problemy to konieczność składania wniosków w wielu gminach, brak pełnej cyfryzacji oraz obowiązek osobistego dostarczania dokumentów papierowych. Dodatkowo pojawiały się wątpliwości dotyczące sposobu ustalania powierzchni gruntów uprawniających do zwrotu, co utrudniało rozliczenia rolnikom faktycznie prowadzącym produkcję.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze tylko przez ARiMR i jeden wniosek rocznie

Jedną z ze zmian jest przeniesienie całego procesu z gmin do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski mają być składane wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Agencji. Rolnicy będą składać jeden wniosek w roku, zamiast dotychczasowych dwóch tur oraz wizyt w każdej gminie, gdzie znajdują się ich grunty.

Obecnie rolnicy składają papierowe wnioski w każdej gminie, na terenie której posiadają grunty, dołączając papierowe faktury zakupu paliwa. W skali kraju rocznie składanych jest ponad 1,1 mln takich wniosków, co dodatkowo obciąża administrację gminną.

Aktualnie rozwijany Portal Rolnika ma stać się centralnym narzędziem obsługi usług cyfrowych dla rolników. Projekt zakłada jego rozbudowę o możliwość elektronicznego składania wniosków o zwrot akcyzy, co w przyszłości ma zastąpić obieg papierowy i uprościć cały proces.

Elektroniczne faktury i KSeF w rozliczeniach zwrotu akcyzy dla rolników

Ponadto nowe przepisy zakładają odejście od obowiązku papierowych faktur. Dane z faktur mają być udostępniane elektronicznie, w tym poprzez Krajowy System e-Faktur. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie przekazywał je bezpośrednio do ARiMR.

Zmiana zasad wyliczania zwrotu akcyzy dla produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych

W projekcie zmienia się sposób ustalania powierzchni użytków rolnych. Zamiast danych z ewidencji gruntów i budynków, podstawą mają być dane z systemu płatności bezpośrednich z roku poprzedniego.

Ponadto projekt doprecyzowuje, że zwrot obejmuje nie tylko akcyzę, ale również opłatę emisyjną i paliwową.

Z danych wynika, że w 2024 roku złożono ponad 1,15 mln wniosków o zwrot akcyzy, a w 2025 roku ponad 1,12 mln. Nowy system ma obsługiwać około 1,2 mln producentów rolnych korzystających z dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia.

Co oznacza projekt dla rolników?

Najważniejsze zmiany to:

jeden wniosek rocznie,

obsługa przez ARiMR zamiast gmin,

pełna elektronizacja procesu,

szerszy zakres zwrotu kosztów paliwa,

automatyczna wymiana danych z KSeF.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Projekt jest na etapie prac legislacyjnych i może jeszcze ulec zmianom.

W 2027 r. wnioski o zwrot obejmą zakup oleju napędowego dokonany w okresie przejściowym od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 r. Zwrot będzie liczony na podstawie faktycznej ilości paliwa wynikającej z faktur oraz stawki obowiązującej w 2027 r., w ramach rocznego limitu. Sprawy rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy będą kończone według dotychczasowych przepisów.