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Sejm przyjął ustawę o OKI. Rewolucja dla indywidualnych inwestorów

Warszawa, 03.07.2026. Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Domański o OKI: największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorówPAP / Marcin Obara
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:19

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w piątek, że Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, wskazując, że jest to jedna z najważniejszych zmian od lat dla inwestorów indywidualnych.

„Sejm przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Do 100 tys. zł bez podatku. To największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorów i największy projekt budowy krajowego kapitału napędzającego rozwój polskiej gospodarki” – napisał Domański w piątek na platformie X.

Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z dokumentem, OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r. (PAP)

Źródło: PAP

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Andrzej DomańskiinwestycjeOKI

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