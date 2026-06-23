Pułapka ukrytych opłat. UOKiK nakłada gigantyczną karę za „przypadkowe” subskrypcje

Użytkownik tworzy dokument w sieci, poświęca czas na dopracowanie szczegółów, a przy próbie pobrania pliku nagle pojawia się żądanie zapłaty. Co gorsza, jednorazowy wydatek bez jego wiedzy zamienia się w cykliczny abonament ściągany prosto z karty. Taki scenariusz spotkał użytkowników popularnego serwisu z kreatorem CV. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że to rażące naruszenie praw konsumenckich i wyciągnął surowe konsekwencje.

Sankcje dotknęły spółkę Bold LLC, zarządzającą portalem Interviewme.pl. Prezes UOKiK nałożył na firmę karę finansową przekraczającą 760 tysięcy złotych. Warto jednak dodać, że decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna – ukarany przedsiębiorca zdecydował się wejść na drogę sądową i złożył odwołanie.

Koszmar na finiszu. Zapłacisz za coś, czego miałeś nie kupować

Samo oferowanie usług w formie cyklicznej nie jest niczym złym, o ile zasady gry są jasne od samego początku. Współczesny rynek e-commerce w dużej mierze opiera się na stałych płatnościach.

- Modele subskrypcyjne są dziś powszechne: korzystają z nich platformy edukacyjne, aplikacje, narzędzia online, usługi cyfrowe, SaaS-y, kreatory dokumentów, serwisy rekrutacyjne czy sklepy oferujące cykliczne dostawy. Sam model abonamentowy nie jest problemem. Problem pojawia się wtedy, gdy klient nie wie, że właśnie zawiera umowę odnawiającą się automatycznie – Kinga Konopelko, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię specjalizującą się w prawie biznesowym i obsłudze firm e-commerce.

„To nie jest problem abonamentu”. Prawniczka wskazuje, gdzie leży prawdziwa pułapka

W przypadku Interviewme.pl mechanizm działania budził poważne zastrzeżenia urzędników. Internauci bez przeszkód wprowadzali dane i dobierali szablony graficzne. Informacyjny mur wyrastał przed nimi dopiero na samym końcu drogi, gdy chcieli zapisać gotowy plik. UOKiK zakwestionował ukrywanie kosztów do ostatniej chwili oraz brak transparentnego komunikatu, że transakcja wiąże się z uruchomieniem automatycznego odnawiania subskrypcji i kolejnymi pobraniami środków z konta.

W modelach subskrypcyjnych kluczowy jest moment przekazania informacji. Jeżeli klient dowiaduje się o cyklicznej płatności dopiero wtedy, gdy jest już zaangażowany w proces, przedsiębiorca naraża się na zarzut, że wykorzystuje jego czas, uwagę i przyzwyczajenia zakupowe. Subskrypcja musi być świadomą decyzją klienta, a nie efektem zaskoczenia na ostatnim etapie transakcji - podkreśla Kinga Konopelko.

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Wielu przedsiębiorców żyje w przekonaniu, że umieszczenie odpowiednich zapisów w długim regulaminie załatwia sprawę. To błąd, który może drogo kosztować. Organy nadzorcze badają całe doświadczenie zakupowe użytkownika (tzw. user journey). Pod lupę trafiają napisy na przyciskach, czytelność cenników, a także to, jak łatwo można zrezygnować z usługi.

W świecie cyfrowego biznesu prawo wymaga, aby cała ścieżka – od wejścia na witrynę po maile potwierdzające transakcję – była przejrzysta.

- Przedsiębiorca powinien umieć odpowiedzieć na bardzo proste pytanie: czy przeciętny użytkownik jeszcze przed kliknięciem przycisku płatności rozumie, za co płaci, ile zapłaci, czy płatność będzie jednorazowa, czy cykliczna i jak może z niej zrezygnować. Jeżeli odpowiedź wymaga szukania informacji w kilku miejscach, to jest sygnał ostrzegawczy – zwraca uwagę radczyni prawna.

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Wyrok i działania UOKiK wobec Interviewme.pl to jasny komunikat dla całego rynku. Ryzyko prawne nie dotyczy wyłącznie gigantów czy portali z dokumentami. Podobne standardy muszą spełniać twórcy aplikacji mobilnych, platform e-learningowych, nowoczesnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), a nawet klubów zakupowych czy serwisów oferujących cykliczne dostawy produktów fizycznych. Mniejsze podmioty często błędnie sądzą, że wdrożenie gotowych systemów płatniczych zdejmuje z nich odpowiedzialność.

- Mniejsi przedsiębiorcy często zakładają, że jeżeli korzystają z gotowej platformy sprzedażowej albo gotowego operatora płatności, to problem zgodności procesu z prawem ich nie dotyczy. To błędne założenie. Odpowiedzialność może wynikać z tego, jak przedsiębiorca opisuje usługę, jak ustawia ofertę, jak komunikuje cenę i jak organizuje rezygnację z subskrypcji – zwraca uwagę prawniczka Kinga Konopelko.

Szybki test dla firm. 8 pytań, które uratują przed gigantyczną karą

Jeśli oferujesz usługi w modelu abonamentowym, koniecznie przeanalizuj poniższe punkty:

Transparentność ceny: Czy klient poznaje koszty zanim poświęci czas na proces rejestracji lub konfiguracji?

Czy klient poznaje koszty zanim poświęci czas na proces rejestracji lub konfiguracji? Widoczność modelu płatności: Czy informacja o cykliczności transakcji jest wyraźnie pokazana przed sfinalizowaniem zamówienia?

Czy informacja o jest wyraźnie pokazana przed sfinalizowaniem zamówienia? Jasny komunikat na przycisku: Czy guzik finalizujący zamówienie wprost informuje o obowiązku zapłaty ?

Czy guzik finalizujący zamówienie wprost informuje o ? Świadomość automatyzacji: Czy użytkownik ma pełną wiedzę, że umowa przedłuży się bez jego ponownej akcji?

Czy użytkownik ma pełną wiedzę, że umowa przedłuży się bez jego ponownej akcji? Prosta rezygnacja: Czy proces anulowania subskrypcji jest intuicyjny i łatwo dostępny?

Czy proces jest intuicyjny i łatwo dostępny? Spójność procedur: Czy to, co zapisano w regulaminie, pokrywa się z realnym działaniem systemu?

Czy to, co zapisano w regulaminie, pokrywa się z realnym działaniem systemu? Podsumowanie w mailu: Czy wiadomości wysyłane po zakupie jasno potwierdzają kluczowe warunki i koszty?

Czy wiadomości wysyłane po zakupie jasno potwierdzają kluczowe warunki i koszty? Zarządzanie kontem: Czy panel użytkownika pozwala na bezproblemową modyfikację opcji subskrypcyjnych?

Prawidłowo zaprojektowany system subskrypcyjny to nie tylko wyższa sprzedaż, ale przede wszystkim skuteczna ochrona firmy przed kryzysem wizerunkowym i dotkliwymi karami finansowymi.