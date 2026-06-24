Czarna strefa w branży beauty. Co trzeci gabinet w Polsce unika rejestracji w BDO

Zaskakujące wnioski płyną z najnowszego badania „Świadomość i praktyki postępowania z odpadami medycznymi i niebezpiecznymi w branży beauty”, zrealizowanego na zlecenie EMKA S.A. oraz Fundacji Beauty Razem. Okazuje się, że aż co trzeci salon kosmetyczny w Polsce działa poza oficjalnym systemem ewidencji odpadów (BDO). Ponad połowa właścicieli otwarcie przyznaje, że nie prowadzi żadnej dokumentacji w tym zakresie. Dla tysięcy przedsiębiorców może to oznaczać gigantyczne kłopoty podczas najbliższej kontroli.

Skala usług medyczna, standardy sanitarne w zawieszeniu. Co naprawdę zostaje po zabiegach?

W powszechnej świadomości odpady medyczne kojarzą się wyłącznie z przychodniami czy salami operacyjnymi. Dzisiejsze gabinety kosmetyczne i salony stylizacji paznokci mocno jednak przesunęły granicę wykonywanych usług. Medycyna estetyczna i zaawansowane zabiegi stały się codziennością, a wraz z nimi pojawiły się realne zagrożenia biologiczne.

Skala problemu jest ogromna. Ponad 50% ankietowanych potwierdza, że w ich pracy regularnie powstają odpady skażone materiałem biologicznym. Blisko połowa codziennie wyrzuca opakowania po substancjach toksycznych, a 40% zużywa ostre narzędzia, takie jak ampułki czy igły. W tym kontekście poprawne zarządzanie odpadami przestaje być nudnym obowiązkiem biurokratycznym – staje się fundamentem zdrowia klientów oraz personelu.

- Branża beauty jest dziś na etapie intensywnego porządkowania kwestii związanych z gospodarką odpadami. Wyniki naszego badania pokazują dużą świadomość tego tematu, ale jednocześnie przedsiębiorcy sygnalizują, że system jest dla nich skomplikowany i wymaga dodatkowego wsparcia. To ważny sygnał zarówno dla instytucji publicznych, jak i całego rynku – podsumowuje Małgorzata Rdest, wiceprezes EMKA S.A.

Paragrafy ponad siły. Dlaczego tysiące kosmetyczek rezygnują z walki z systemem BDO?

Zderzenie teorii z praktyką obnaża największą słabość obecnego systemu. Choć dwie trzecie kosmetyczek deklaruje, że kojarzy restrykcyjne prawo odpadowe, to zaledwie 10% ocenia swoją wiedzę jako kompletną. Efekt? Strach przed karami i niepewność rządzą rynkiem. Aż 54% właścicieli rezygnuje z prowadzenia ewidencji, ponieważ procedury ich przerastają. Eksperci podkreślają, że nie wynika to ze złej woli czy chęci oszczędzania na zdrowiu klientów. Chodzi o potężne przeciążenie obowiązkami.

– Właściciele salonów i gabinetów nie kwestionują potrzeby odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Problem polega na tym, że wielu przedsiębiorców musi jednocześnie śledzić zmieniające się przepisy, prowadzić dokumentację, zarządzać zespołem i obsługiwać klientów. Dlatego branża potrzebuje przede wszystkim prostych, praktycznych rozwiązań oraz jasnych wytycznych, które ułatwią realizację obowiązków w codziennej pracy – mówi Michał Łenczyński z Fundacji Beauty Razem.

Pułapka systemu BDO. Legalność uderza salony po kieszeni

Dla większości przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rejestrację w BDO, wejście w tryby machiny urzędniczej oznaczało dwie rzeczy: stresujące formalności (73% wskazań) oraz nagły wzrost kosztów prowadzenia biznesu (71%). Sama segregacja zużytych materiałów nie jest dla nikogo barierą. Prawdziwą ścianą są ceny usług firm wywozowych (29%) oraz zawiłość prawnych sformułowań (27%). Mniej niż połowa badanych widzi w obecnym systemie jakikolwiek sens i korzyść dla porządku w swojej firmie.

Koniec z domysłami. Oto czego natychmiast domaga się branża

Przedsiębiorcy zamiast kolejnych nakazów oczekują realnej pomocy w codziennym działaniu. Raport wskazuje jasne priorytety:

84% badanych oczekuje przejrzystych, gotowych wzorów dokumentów i kart ewidencyjnych.

i kart ewidencyjnych. 83% chce prostych poradników krok po kroku , które bez prawniczego żargonu wyjaśnią procedury.

, które bez prawniczego żargonu wyjaśnią procedury. Wyraźnym trendem staje się też chęć oddania tego problemu zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom outsourcingowym.

Ekologia nową walutą w branży beauty. Certyfikat BDO zaczyna przyciągać klientów

Mimo trudności, na rynku widać światełko w tunelu. Prawie 40% managerów i właścicieli salonów zaczyna dostrzegać, że pełna transparentność ekologiczna i działanie w zgodzie z literą prawa mogą stać się potężnym narzędziem marketingowym. W czasach, gdy klienci szukają usług bezpiecznych i sprawdzonych, certyfikat legalnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi buduje bezcenne zaufanie.

Wszystko wskazuje na to, że rynek kosmetyczny znalazł się w przełomowym punkcie zwrotnym. Presja ze strony klientów oraz rosnące ryzyko dotkliwych kar finansowych wymuszą zmiany.

– Branża beauty znajduje się dziś w ważnym momencie. Z jednej strony rośnie liczba zabiegów generujących odpady wymagające szczególnego postępowania, z drugiej – rośnie świadomość przedsiębiorców i oczekiwania klientów dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest tworzenie rozwiązań, które ułatwią placówkom prawidłowe postępowanie z odpadami i pozwolą im skupić się na prowadzeniu działalności – podsumowuje Małgorzata Rdest.

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