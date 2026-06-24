Gazeta Prawna
Kraj

Odpady medyczne w branży beauty. Co trzeci salon kosmetyczny nie ma rejestracji w BDO

Manicurzystka z klientką siedzą przy stole w gabinecie kosmetycznym
Sanepid i urzędnicy zapukają do tysięcy salonów urody? Branża beauty mierzy się z potężnym kryzysem wokół BDO i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Za błędy grożą gigantyczne karyShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 07:24

Choć polskie salony urody przeżywają niesamowity rozkwit, oferując zaawansowane zabiegi rodem z klinik medycznych, to w kuluarach narasta potężny kryzys. Dane są bezlitosne: tysiące przedsiębiorców w kraju działa poza prawem. Urzędnicy i sanepid mogą prowadzić kontrole, a kary za uchybienie mogą bezpowrotnie zrujnować biznes.

Skrót artykułu

Czarna strefa w branży beauty. Co trzeci gabinet w Polsce unika rejestracji w BDO

Zaskakujące wnioski płyną z najnowszego badania „Świadomość i praktyki postępowania z odpadami medycznymi i niebezpiecznymi w branży beauty”, zrealizowanego na zlecenie EMKA S.A. oraz Fundacji Beauty Razem. Okazuje się, że aż co trzeci salon kosmetyczny w Polsce działa poza oficjalnym systemem ewidencji odpadów (BDO). Ponad połowa właścicieli otwarcie przyznaje, że nie prowadzi żadnej dokumentacji w tym zakresie. Dla tysięcy przedsiębiorców może to oznaczać gigantyczne kłopoty podczas najbliższej kontroli.

Posłanka ominęła dwuletnią kolejkę do lekarza dzięki znajomościom. Szpital podjął zaskakującą decyzję
Zobacz także
Posłanka ominęła dwuletnią kolejkę do lekarza dzięki znajomościom. Szpital podjął zaskakującą decyzję

Skala usług medyczna, standardy sanitarne w zawieszeniu. Co naprawdę zostaje po zabiegach?

W powszechnej świadomości odpady medyczne kojarzą się wyłącznie z przychodniami czy salami operacyjnymi. Dzisiejsze gabinety kosmetyczne i salony stylizacji paznokci mocno jednak przesunęły granicę wykonywanych usług. Medycyna estetyczna i zaawansowane zabiegi stały się codziennością, a wraz z nimi pojawiły się realne zagrożenia biologiczne.

Skala problemu jest ogromna. Ponad 50% ankietowanych potwierdza, że w ich pracy regularnie powstają odpady skażone materiałem biologicznym. Blisko połowa codziennie wyrzuca opakowania po substancjach toksycznych, a 40% zużywa ostre narzędzia, takie jak ampułki czy igły. W tym kontekście poprawne zarządzanie odpadami przestaje być nudnym obowiązkiem biurokratycznym – staje się fundamentem zdrowia klientów oraz personelu.

- Branża beauty jest dziś na etapie intensywnego porządkowania kwestii związanych z gospodarką odpadami. Wyniki naszego badania pokazują dużą świadomość tego tematu, ale jednocześnie przedsiębiorcy sygnalizują, że system jest dla nich skomplikowany i wymaga dodatkowego wsparcia. To ważny sygnał zarówno dla instytucji publicznych, jak i całego rynku – podsumowuje Małgorzata Rdest, wiceprezes EMKA S.A.

Czy lekarz zawsze musi milczeć? Te sytuacje zwalniają go z tajemnicy medycznej
Zobacz także
Czy lekarz zawsze musi milczeć? Te sytuacje zwalniają go z tajemnicy medycznej

Paragrafy ponad siły. Dlaczego tysiące kosmetyczek rezygnują z walki z systemem BDO?

Zderzenie teorii z praktyką obnaża największą słabość obecnego systemu. Choć dwie trzecie kosmetyczek deklaruje, że kojarzy restrykcyjne prawo odpadowe, to zaledwie 10% ocenia swoją wiedzę jako kompletną. Efekt? Strach przed karami i niepewność rządzą rynkiem. Aż 54% właścicieli rezygnuje z prowadzenia ewidencji, ponieważ procedury ich przerastają. Eksperci podkreślają, że nie wynika to ze złej woli czy chęci oszczędzania na zdrowiu klientów. Chodzi o potężne przeciążenie obowiązkami.

– Właściciele salonów i gabinetów nie kwestionują potrzeby odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Problem polega na tym, że wielu przedsiębiorców musi jednocześnie śledzić zmieniające się przepisy, prowadzić dokumentację, zarządzać zespołem i obsługiwać klientów. Dlatego branża potrzebuje przede wszystkim prostych, praktycznych rozwiązań oraz jasnych wytycznych, które ułatwią realizację obowiązków w codziennej pracy – mówi Michał Łenczyński z Fundacji Beauty Razem.

Efektowne kampanie i gigantyczne długi. Branża reklamowa tonie, choć rynek rośnie
Zobacz także
Efektowne kampanie i gigantyczne długi. Branża reklamowa tonie, choć rynek rośnie

Pułapka systemu BDO. Legalność uderza salony po kieszeni

Dla większości przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rejestrację w BDO, wejście w tryby machiny urzędniczej oznaczało dwie rzeczy: stresujące formalności (73% wskazań) oraz nagły wzrost kosztów prowadzenia biznesu (71%). Sama segregacja zużytych materiałów nie jest dla nikogo barierą. Prawdziwą ścianą są ceny usług firm wywozowych (29%) oraz zawiłość prawnych sformułowań (27%). Mniej niż połowa badanych widzi w obecnym systemie jakikolwiek sens i korzyść dla porządku w swojej firmie.

Koniec z domysłami. Oto czego natychmiast domaga się branża

Przedsiębiorcy zamiast kolejnych nakazów oczekują realnej pomocy w codziennym działaniu. Raport wskazuje jasne priorytety:

  • 84% badanych oczekuje przejrzystych, gotowych wzorów dokumentów i kart ewidencyjnych.
  • 83% chce prostych poradników krok po kroku, które bez prawniczego żargonu wyjaśnią procedury.
  • Wyraźnym trendem staje się też chęć oddania tego problemu zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom outsourcingowym.

Ekologia nową walutą w branży beauty. Certyfikat BDO zaczyna przyciągać klientów

Mimo trudności, na rynku widać światełko w tunelu. Prawie 40% managerów i właścicieli salonów zaczyna dostrzegać, że pełna transparentność ekologiczna i działanie w zgodzie z literą prawa mogą stać się potężnym narzędziem marketingowym. W czasach, gdy klienci szukają usług bezpiecznych i sprawdzonych, certyfikat legalnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi buduje bezcenne zaufanie.

Wszystko wskazuje na to, że rynek kosmetyczny znalazł się w przełomowym punkcie zwrotnym. Presja ze strony klientów oraz rosnące ryzyko dotkliwych kar finansowych wymuszą zmiany.

– Branża beauty znajduje się dziś w ważnym momencie. Z jednej strony rośnie liczba zabiegów generujących odpady wymagające szczególnego postępowania, z drugiej – rośnie świadomość przedsiębiorców i oczekiwania klientów dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest tworzenie rozwiązań, które ułatwią placówkom prawidłowe postępowanie z odpadami i pozwolą im skupić się na prowadzeniu działalności – podsumowuje Małgorzata Rdest.

Zobacz także: Zmiany w składach kosmetyków. Branża ma miesiąc na dostosowanie się do nowych przepisów

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

odpadyBDOsalon

Powiązane

opakowania tacki jedzenie śmietnik podatek plastikowe
Prawo handlowe i gospodarczeKoszty odpadów obciążają polskie firmy, a te spoza UE wciąż korzystają z luk w systemie
Zielona energia, brudny odpad
EUREKA odkrycie tygodniaPolski patent na odpady z farm wiatrowych [EUREKA]
Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Prawo europejskieUE zaostrza zasady wysyłki odpadów. Jak weryfikować kontrahentów i aktualizować umowy?

Najważniejsze

paczki i listy
Pozostałe podatkiCła od przesyłek sparaliżują handel?
Warszawa 24.04.2026 Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Waldemar Żurek. Fot. Wojtek Górski
Kraj„Gorąca linia z prokuraturą”. Minister Waldemar Żurek zabrał głos ws. afery w Szpitalu Południowym
Urzędnik przeglądający dokumenty
Kadry i księgowość budżetowaUrzędnicy chcą większej ochrony przed hejtem. A hejterów przybywa
Hala produkcyjna w zakładzie SPLAST w Krośnie
Prawo europejskieEuropa musi budować technologiczną suwerenność
Tajwańskie drony
ŚwiatPolska, Tajwan i Ukraina chcą produkować razem drony
Seniorzy sprawdzają rachunki za leczenie
Zdrowie30 dni i koniec. Po tym czasie leczenie na NFZ może kosztować tysiące
Manicurzystka z klientką siedzą przy stole w gabinecie kosmetycznym
KrajOdpady medyczne w branży beauty. Co trzeci salon kosmetyczny nie ma rejestracji w BDO
Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa
PrawnikStatus Łukasza Piebiaka w KRS. Rada analizuje skutki decyzji MS
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png