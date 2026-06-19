Prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić decyzję ws. pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego w stosownym czasie - tak przekazał na początku czerwca rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Tymczasem Polacy nie mają wątpliwości, jaką decyzję Nawrocki powinien podjąć. Jasno wskazują na to wyniki badania pracowni United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski.

Ponad połowa Polaków popiera pomysł Nawrockiego

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 51,2 proc., uważa, że decyzja o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, jest słuszna. Wśród tej grupy aż 31,9 proc. badanych wskazało na odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 19,3 proc. na „raczej tak”.

Zdecydowanie mniej ankietowanych Polaków opowiada się przeciwko odbieraniu ukraińskiemu przywódcy polskiego odznaczenia państwowego. „Zdecydowanie nie” wskazało 12,5 proc. respondentów, a odpowiedź „raczej nie” 23 proc. nadanych. W sumie daje to 35,5 proc. głosów za niepozbawianiem Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Zdanie a w tej sprawie nie ma 13,3 proc. uczestników badania.

Jak rozkładają się głosy respondentów?

To, jak Polacy odpowiadali jest silnie związane z wyborczymi preferencjami. Wyborcy głosujący na obecną koalicję rządową (Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica, Polska 2050) w większości są przeciwni odebraniu odznaczenia Zełenskiemu. Łącznie grupa ta liczy 53 proc. ankietowanych, a 17 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Polacy, którzy popierają dzisiejszą opozycję parlamentarną (PiS, Konfederację, Razem, Konfederację Korony Polskiej) opowiadają się w znakomitej większości za pozbawieniem prezydenta Ukrainy polskiego odznaczenia. Łącznie jest to grupa 80 proc. badanych.

Co ciekawe, wyborcy, którzy nie mają jednoznacznie sprecyzowanych poglądów politycznych lub nie wskazali, na kogo chcą głosować, w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu także nie mają sprecyzowanego zdania. Aż 28 respondentów z tej grupy nie ma zdania, a odebrania odznaczenia domaga się 32 proc, podczas gdy 40 proc. ankietowanych jest przeciwnych.

Ukraina gloryfikuje UPA, Polacy oburzeni

Pomysł odebrania przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego był reakcją prezydenta Nawrockiego na decyzję Zełenskiego, by nadać jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”. W tej sprawie wszystkie ugrupowania z rodzimej sceny politycznej miały podobne zdanie. Gloryfikacja UPA jest dla Polaków oburzająca, a zbrodnie dokonane przez Banderowców na Wołyniu i Małopolsce, wciąż budzą żywe emocje i są trudne.

W sprawie zmiany nazwy jednostki apelowali do Wołydymyra Zełenskiego m.in. premier Donald Tusk i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dyplomatyczne zabiegi nie przyniosły jednak rezultatów. Wołdymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego przez byłego już prezydenta Andrzeja Dudę.

* Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób, metodą mieszaną (mix-mode): wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych i telefonicznych (CAWI/CATI)