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Nagła decyzja premiera ws. CPK. Maciej Lasek odwołanym, wiadomo, kto go zastąpi

Donald Tusk
Donald Tusk odwołał Macieja Laska ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. CPK. Nowym będzie Piotr MalepszakPAP / Radek Pietruszka
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:45

Premier Donald Tusk podjął decyzję. Odwołał ze stanowiska rządowego pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska. Zastąpi go Piotr Malepszak.

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Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy - poinformowało w oficjalnym komunikacie ministerstwo.

Kariera Macieja Laska

Maciej Lasek objął stanowisko rządowego pełnomocnika ds. CPK pod koniec 2023 r. Zastąpił na nim Marcina Horałę z PiS. Zmiana była konsekwencją objęcia rządów. przez obecną koalicję. Do zadań Laska należała koordynacja działań administracji publicznej związanych z realizacją inwestycji, a także nadzór właścicielski nad spółką CPK.

Lasek był także odpowiedzialny za rozwój projektu CPK i ocenę harmonogramu prac. Do jego zdań należało też podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i zarządzania spółką realizującą inwestycję.

Kim jest nowy rządowy pełnomocnik ds. CPK?

Nowy pełnomocnik rządu Piotr Malepszak do tej pory pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Odpowiadał tam za sektor transportu kolejowego. Do tej pory nadzorował projekty związane z modernizacją infrastruktury kolejowej, rozwój połączeń pasażerskich i integracje sieci kolejowej z europejskimi korytarzami transportowymi.

Malepszak od wielu lat związany jest z koleją. Zanim trafił do rządu, pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, był także członkiem zarządu Kolei Dolnośląskich. Malepszak związany był również z CPK. W latach 2018-2020 był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Kierował również CPK jako pełniący obowiązki prezesa spółki.

Źródło: PAP

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CPKDonald TuskMaciej Lasek

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