Wielkie czyszczenie magazynów: Kosmetyki i chemia 1+1 gratis

Tydzień do najbliższej soboty, 13 czerwca 2026 roku, to idealny moment na zrobienie zapasów chemii domowej i artykułów higienicznych. Dlaczego? Klienci Biedronki, skanując aplikację lub plastikową kartę Moja Biedronka, odbiorą popularne produkty w promocji „płacisz za jeden, drugi dostajesz gratis”. W akcji biorą udział następujące środki:

Płyny do WC Domestos (limit: do 4 sztuk dziennie na konto),

(limit: do 4 sztuk dziennie na konto), Żele i płyny do płukania Coccolino (limit: do 4 opakowań na dobę),

(limit: do 4 opakowań na dobę), Pasty do zębów Colgate (maksymalnie 4 sztuki na dzień),

(maksymalnie 4 sztuki na dzień), Wszystkie kosmetyki marek Elseve oraz Adidas (również z limitem do 4 sztuk).

Słodkości i wędliny za darmo. Sprawdź limity na kartę Moja Biedronka

Klienci sieci, którzy zrobią zakupy do najbliższej soboty, mogą również liczyć na darmowe produkty spożywcze w ramach obowiązującej promocji. Tutaj limity ilościowe są jednak wyższe. Do soboty można nabyć:

Wafle Prince Polo XXL: Prawdziwa gratka dla łasuchów. Kupując 5 sztuk, kolejne 5 odbierasz bezpłatnie (akcja 5+5). Dziennie możesz zgarnąć aż do 20 darmowych kafelków!

Prawdziwa gratka dla łasuchów. Kupując 5 sztuk, kolejne 5 odbierasz bezpłatnie (akcja 5+5). Dziennie możesz zgarnąć aż do 20 darmowych kafelków! Alpejskie Mleczko Milka: Drugie opakowanie kultowych słodyczy otrzymasz gratis (limit dzienny: do 8 sztuk).

Drugie opakowanie kultowych słodyczy otrzymasz gratis (limit dzienny: do 8 sztuk). Wędliny „Kraina Wędlin” (plastry): Klasyczna promocja 2+1 gratis. Codziennie możesz wrzucić do koszyka maksymalnie 6 paczek objętych tą zniżką.

Promocja dla czworonogów. Karma dla psów i kotów za pół ceny z kartą Moja Biedronka

Promocja w Biedronce ucieszy właścicieli psów i kotów. Do 13 czerwca obowiązują wyjątkowo korzystne pakiety na jedzenie dla czworonogów:

Karma dla kotów Felix (saszetki): promocja 2+2 gratis

promocja 2+2 gratis Suche karmy Whiskas oraz Pedigree (z wołowiną):wszystkie warianty objęte są akcją 1+1 gratis (limit dzienny wynosi 6 sztuk).

Dlaczego warto skorzystać z tej promocji właśnie teraz?

Wykorzystywanie maksymalnych limitów na darmowe produkty w dyskontach to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie codziennych kosztów życia. Klienci Biedronki muszą pamiętać, że po najbliższej sobocie te okazje bezpowrotnie znikną z kas.

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