Z oficjalnego komunikatu sieci wynika, że do soboty 13 czerwca Polacy mają czas na skorzystanie z karty Moja Biedronka, po czym bezpowrotnie stracą dostęp do wyjątkowego przywileju. Kto nie zdąży przed zamknięciem sklepów, mocno odczuje to przy kasie. Jak nie stracić szansy na potężne oszczędności? Wyjaśniamy poniżej.
Wielkie czyszczenie magazynów: Kosmetyki i chemia 1+1 gratis
Tydzień do najbliższej soboty, 13 czerwca 2026 roku, to idealny moment na zrobienie zapasów chemii domowej i artykułów higienicznych. Dlaczego? Klienci Biedronki, skanując aplikację lub plastikową kartę Moja Biedronka, odbiorą popularne produkty w promocji „płacisz za jeden, drugi dostajesz gratis”. W akcji biorą udział następujące środki:
- Płyny do WC Domestos (limit: do 4 sztuk dziennie na konto),
- Żele i płyny do płukania Coccolino (limit: do 4 opakowań na dobę),
- Pasty do zębów Colgate (maksymalnie 4 sztuki na dzień),
- Wszystkie kosmetyki marek Elseve oraz Adidas (również z limitem do 4 sztuk).
Słodkości i wędliny za darmo. Sprawdź limity na kartę Moja Biedronka
Klienci sieci, którzy zrobią zakupy do najbliższej soboty, mogą również liczyć na darmowe produkty spożywcze w ramach obowiązującej promocji. Tutaj limity ilościowe są jednak wyższe. Do soboty można nabyć:
- Wafle Prince Polo XXL: Prawdziwa gratka dla łasuchów. Kupując 5 sztuk, kolejne 5 odbierasz bezpłatnie (akcja 5+5). Dziennie możesz zgarnąć aż do 20 darmowych kafelków!
- Alpejskie Mleczko Milka: Drugie opakowanie kultowych słodyczy otrzymasz gratis (limit dzienny: do 8 sztuk).
- Wędliny „Kraina Wędlin” (plastry): Klasyczna promocja 2+1 gratis. Codziennie możesz wrzucić do koszyka maksymalnie 6 paczek objętych tą zniżką.
Promocja dla czworonogów. Karma dla psów i kotów za pół ceny z kartą Moja Biedronka
Promocja w Biedronce ucieszy właścicieli psów i kotów. Do 13 czerwca obowiązują wyjątkowo korzystne pakiety na jedzenie dla czworonogów:
- Karma dla kotów Felix (saszetki): promocja 2+2 gratis
- Suche karmy Whiskas oraz Pedigree (z wołowiną):wszystkie warianty objęte są akcją 1+1 gratis (limit dzienny wynosi 6 sztuk).
Dlaczego warto skorzystać z tej promocji właśnie teraz?
Wykorzystywanie maksymalnych limitów na darmowe produkty w dyskontach to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie codziennych kosztów życia. Klienci Biedronki muszą pamiętać, że po najbliższej sobocie te okazje bezpowrotnie znikną z kas.
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