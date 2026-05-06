Nowe zasady przy automatach. Biedronka zmienia sposób zwrotu butelek

Nowość dotyczy systemu kaucyjnego, czyli oddawania plastikowych butelek, szklanych opakowań i metalowych puszek. Do tej pory klienci Biedronki mogli korzystać z różnych form zwrotu, w tym:

przy kasie,

w specjalnych automatach (recyklomatach),

w kartonowych punktach zbiórki wyposażonych w skaner.

Teraz klientów sieci czekają zmiany. Dochodzi kolejny element, który łączy cały proces z aplikacją mobilną.

Koniec z papierowymi voucherami? Oto jak działa nowy e-Portfel

Najważniejszą zmianą jest możliwość zapisywania środków z kaucji w tzw. e-Portfelu w aplikacji „Moja Biedronka”. Co się zmienia w praktyce? Zamiast vouchera w wersji papierowej, wartość zwróconych opakowań może zostać przypisana do konta użytkownika. Żeby jednak tak się stało, konieczne jest zeskanowanie kodu z aplikacji jeszcze przed zakończeniem operacji w automacie przyjmującym opakowania – przypomina serwis DlaHandlu.pl. Oznacza to, że jeśli klient o tym zapomni, system automatycznie wyda tradycyjny voucher i środki nie trafią do e-Portfela.

Numer telefonu już nie wystarczy. O tym musisz pamiętać przy zwrotach

Oznacza to, że nowe rozwiązanie działa wyłącznie przy użyciu aplikacji. Nie da się przypisać środków na podstawie numeru telefonu ani plastikowej karty lojalnościowej. To oznacza, że smartfon staje się niezbędny, jeśli ktoś chce korzystać z cyfrowej wersji rozliczeń.

Uwaga na termin ważności. Masz tylko 30 dni na wydanie pieniędzy

Zgromadzone w e-Portfelu pieniądze można wykorzystać podczas kolejnych zakupów, ale nie są one bezterminowe. Każda kwota zachowuje ważność przez 30 dni od momentu zwrotu opakowań. Środki się sumują, jednak każda transakcja ma swój własny termin.

Cyfrowy zwrot kaucji. Sprawdź, co zyskasz dzięki aplikacji Moja Biedronka

Dzięki aplikacji klienci sklepów Biedronka mogą sprawdzić:

aktualne saldo,

historię zwrotów,

daty ważności poszczególnych kwot.

Rozwiązanie ma uprościć kontrolę nad zgromadzonymi środkami i ograniczyć konieczność przechowywania papierowych potwierdzeń.

Źródło