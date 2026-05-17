Afera o ceny masła z Lidla i Biedronki. "Społem" składa zawiadomienie do UOKiK

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” powiedział dość i 13 maja 2026 roku złożył oficjalne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. promocji na masło, jakie robią dwie znane sieci handlowe: Lidl i Biedronka.

Masło poniżej cen rynkowych?

„Społem” zarzuca dyskontom, że „w ostatnim kwartale ceny masła osiągnęły poziom drastycznie odbiegający od cen rynkowych” – podaje portal DlaHandlu.

Według analizy dołączonej do zawiadomienia wynika, że ceny detaliczne w Lidlu i Biedronce wielokrotnie spadały do poziomu 0,99 – 1,99 zł za 200 g kostkę masła. Przekładało się to na ceny od 4,95 do 9,95 za kg masła.

Zdaniem „Społem” takie ceny są nierealne i znacząco zaniżone w porównaniu z kosztami produkcji i zakupu hurtowego. Według danych od producentów minimalna cena detaliczna za kostkę masła uwzględniająca transport, magazynowanie oraz marżę, powinna wahać się między 4,90 a 6,90 zł. A to oznacza, jak twierdzi „Społem”, że promocje w Lidlu i Biedronce mogły być realizowane poniżej kosztów zakupu.

„Społem” zwraca uwagę na warunkowy charakter promocji, gdzie cena uzależniona jest często od zakupu kilku sztuk, użyciu dyskontowej aplikacji mobilnej, czy wykorzystaniu specjalnych kuponów. To, jak argumentuje wnioskodawca, służy przyciągnięciu klienta do sklepu, co w dłuższej perspektywie może zaburzyć mechanizmy rynkowe.



Zabójcze ceny dla mniejszych sklepów

W zawiadomieniu przesłanym do UOKiK prezes KRZSS „Społem” Ryszard Jaśkowski zwraca uwagę, że mniejsi gracze rynkowi, w tym „Społem” nie są w stanie konkurować z tak agresywną polityką cenową.

Zdaniem Jaśkowskiego w dłuższej perspektywie prowadzić to może do wyeliminowania konkurencji z rynku i uzależnienia klientów od największych dyskontów, a po „pozbyciu się” konkurencji sieci handlowe mogą zarzucić dużo wyższe ceny.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny potwierdza, że takie zawiadomienie wpłynęło i że „Społem” wnosi o postępowanie wyjaśniające i analizę cen detalicznych masła. UOKiK nie jest jedynym adresatem zawiadomienia „Społem”. Podobne pisma dotarły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców.