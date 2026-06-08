Strategia opisana w Planie wyznacza kierunek zmian w polskiej energetyce na najbliższe 15 lat.

Główne kierunki zmian w krajowej energetyce

Jak przekazał resort energii, zgodnie z prognozami KPEiK do 2030 r. moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wzrośnie do ponad 90 GW, a do 2040 r. podwoi się względem 2025 r.

Z kolei udział OZE w strukturze produkcji energii ma wzrosnąć do 51,6 – 53,2 proc. w 2030 r. oraz do 65,6 – 68,9 proc. w 2040 r. Kluczową rolę w tym procesie - jak wskazało ME - mają odegrać: energetyka wiatrowa na lądzie i morzu, fotowoltaika oraz wykorzystanie gazów odnawialnych. W bilansowaniu systemu i zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw istotną role będzie odgrywał gaz ziemny, który w kolejnych latach będzie zastępowany przez gazy zdekarbonizowane i odnawialne.

Ministerstwo podkreśliło, że strategia zakłada wykorzystanie local contentu na poziomie 40 proc. przy budowie morskich farm wiatrowych. Dzięki temu do polskich firm ma trafić około 110 mld zł.

Wiadomo, co rząd planuje w kwestii energetyki jądrowej

Z kolei w przypadku energetyki jądrowej, gdzie planowany udział krajowych dostawców ma wynieść 40 proc. przy pierwszym reaktorze (i wzrosnąć do 45 proc. przy drugim oraz 50 proc. przy trzecim), polskie firmy mają zyskać dodatkowo około 100 mld zł (przy całkowitych nakładach inwestycyjnych rzędu 223 mld zł).

Przyjęty przez rząd dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej.