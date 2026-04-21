Rząd po akcji CBA: Program „Czyste Powietrze” jest bezpieczny

Program „Czyste Powietrze” jest obecnie bezpieczny dla beneficjentów oraz finansów publicznych, a zaległości w rozpatrywaniu wniosków o płatność zostały w praktyce zlikwidowane – poinformowała we wtorek ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
- Mogę powiedzieć, że program „Czyste Powietrze” jest bezpieczny dla ludzi i bezpieczny dla finansów publicznych. Wprowadziliśmy wiele szereg bezpieczników, które mają chronić beneficjentów - powiedziała.
Jak wskazała, w ostatnich dwóch latach resort prowadził działania naprawcze programu, który wcześniej – jej zdaniem – był narażony na nadużycia i wyłudzenia. Minister przypomniała o licznych przypadkach oszustw, w których beneficjenci byli poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców, co skutkowało niezrealizowanymi inwestycjami i stratami finansowymi.
Program Czyste powietrze był wstrzymany
Hennig-Kloska zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone w latach 2022–2023, które – według obecnego kierownictwa resortu – doprowadziły do „rozszczelnienia” programu. Wśród nich wymieniła m.in. wprowadzenie mechanizmu prefinansowania bez odpowiednich zabezpieczeń oraz zniesienie limitów kosztów jednostkowych, co miało sprzyjać zawyżaniu cen usług i materiałów.
Ministra przypomniała, że w listopadzie 2024 r. program został czasowo wstrzymany i gruntownie przebudowany, a następnie wznowiony w 2025 r. na nowych zasadach.
Podkreśliła również, że jednym z kluczowych efektów zmian jest uporządkowanie procesu obsługi wniosków. - Natomiast dzisiaj mogę też pochwalić się dobrą wiadomością, że myśmy „rozkolejkowali” tak zwane wnioski o płatność. Pamiętacie państwo często na komisjach sejmowych komisjach ochrony środowiska. Rozmawialiśmy o kolejkach w obsłudze wniosków o płatność. One faktycznie miały miejsce, ponieważ oglądaliśmy każdą fakturę i każdą złotówkę czasami trzy razy, pytając o poszczególne pozycje wykonawców czy beneficjentów - powiedziała Hennig-Kloska.
Zapewniła, że obecnie zarówno nowe wnioski o dofinansowanie, jak i płatności są obsługiwane na bieżąco.
