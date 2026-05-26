Plaga fałszywych lekarzy w internecie. Nowa funkcja mojeIKP obnaży oszustów w kilka sekund

Plaga „medycznych” influencerów. Jak nie dać się nabrać?

Żyjemy w czasach, w których porady zdrowotne są masowo udzielane przez twórców internetowych, którzy polecają niesprawdzone suplementy, diagnozują zawiłe schorzenia z komentarzy i zachęcają do niesprawdzonych metod leczenia. Wykorzystują przy tym sprytne sztuczki psychologiczne: pozują w gabinetach w odzieży medycznej i posługują się medycznym żargonem. Korzystanie z ich porad jest ryzykowne. Czym grozi?

Opóźnieniem właściwej diagnozy , co w przypadku chorób onkologicznych czy kardiologicznych drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie i wyleczenie.

, co w przypadku chorób onkologicznych czy kardiologicznych drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie i wyleczenie. Rezygnacją z terapii opartej na dowodach naukowych (EBM) na rzecz kosztownych, nieskutecznych, a często wręcz toksycznych preparatów.

na rzecz kosztownych, nieskutecznych, a często wręcz toksycznych preparatów. Stratami finansowymi i nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia.

Do tej pory samodzielne przeszukiwanie państwowych rejestrów i baz lekarzy było dla przeciętnego pacjenta skomplikowane i czasochłonne. Od teraz ten problem całkowicie znika.

Zweryfikuj pracownika medycznego” – opcja w mojeIKP, która zapewnia bezpieczeństwo

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, z inicjatywy NIL IN (Sieci Lekarzy Innowatorów) oraz resortu zdrowia, w rządowej aplikacji mojeIKP pojawiła się nowa opcja. Moduł o nazwie „Zweryfikuj pracownika medycznego” pozwala w trybie natychmiastowym sprawdzić uprawnienia danej osoby. Co ważne, system bazuje na oficjalnych, stale aktualizowanych rejestrach państwowych. Funkcja ta obejmuje zawody medyczne wymagające formalnych uprawnień, w tym m.in.:

lekarzy ogólnych i specjalistów,

stomatologów,

farmaceutów.

Funkcja ta przydaje się nie tylko podczas korzystania z porad online, ale także przed wizytą w prywatnym, stacjonarnym gabinecie, który budzi wątpliwości.

Instrukcja krok po kroku: Jak prześwietlić lekarza w swoim telefonie?

Wdrożone przez Centrum e-Zdrowia rozwiązanie zostało maksymalnie uproszczone, tak żeby poradził sobie z nim każdy pacjent. Jak sprawdzić krok po kroku uprawnienia lekarza?

Otwórz aplikację mojeIKP na swoim smartfonie. Przejdź do sekcji „Pozostałe usługi”. Kliknij w kafelek „Zweryfikuj pracownika medycznego”. Wpisz imię i nazwisko osoby udzielającej porad lub jej numer PWZ (jeśli jest podany na profilu bądź pieczątce).

Po kilku sekundach aplikacja wyświetli jasny komunikat, czy dana osoba figuruje w oficjalnej bazie i czy posiada prawo do wykonywania zawodu.

