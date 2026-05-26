Plaga fałszywych lekarzy w internecie. Nowa funkcja mojeIKP obnaży oszustów w kilka sekund

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia postanowiły rzucić wyzwanie naciągaczom i samozwańczym medykom. W aplikacji mojeIKP pojawiła się nowa funkcja, która natychmiast zweryfikuje, czy pacjent ma kontakt z prawdziwym specjalistą czy padł ofiarą oszustwa.
Plaga „medycznych” influencerów. Jak nie dać się nabrać?
Żyjemy w czasach, w których porady zdrowotne są masowo udzielane przez twórców internetowych, którzy polecają niesprawdzone suplementy, diagnozują zawiłe schorzenia z komentarzy i zachęcają do niesprawdzonych metod leczenia. Wykorzystują przy tym sprytne sztuczki psychologiczne: pozują w gabinetach w odzieży medycznej i posługują się medycznym żargonem. Korzystanie z ich porad jest ryzykowne. Czym grozi?
- Opóźnieniem właściwej diagnozy, co w przypadku chorób onkologicznych czy kardiologicznych drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie i wyleczenie.
- Rezygnacją z terapii opartej na dowodach naukowych (EBM) na rzecz kosztownych, nieskutecznych, a często wręcz toksycznych preparatów.
- Stratami finansowymi i nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia.
Do tej pory samodzielne przeszukiwanie państwowych rejestrów i baz lekarzy było dla przeciętnego pacjenta skomplikowane i czasochłonne. Od teraz ten problem całkowicie znika.
Zweryfikuj pracownika medycznego” – opcja w mojeIKP, która zapewnia bezpieczeństwo
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, z inicjatywy NIL IN (Sieci Lekarzy Innowatorów) oraz resortu zdrowia, w rządowej aplikacji mojeIKP pojawiła się nowa opcja. Moduł o nazwie „Zweryfikuj pracownika medycznego” pozwala w trybie natychmiastowym sprawdzić uprawnienia danej osoby. Co ważne, system bazuje na oficjalnych, stale aktualizowanych rejestrach państwowych. Funkcja ta obejmuje zawody medyczne wymagające formalnych uprawnień, w tym m.in.:
- lekarzy ogólnych i specjalistów,
- stomatologów,
- farmaceutów.
Funkcja ta przydaje się nie tylko podczas korzystania z porad online, ale także przed wizytą w prywatnym, stacjonarnym gabinecie, który budzi wątpliwości.
Instrukcja krok po kroku: Jak prześwietlić lekarza w swoim telefonie?
Wdrożone przez Centrum e-Zdrowia rozwiązanie zostało maksymalnie uproszczone, tak żeby poradził sobie z nim każdy pacjent. Jak sprawdzić krok po kroku uprawnienia lekarza?
- Otwórz aplikację mojeIKP na swoim smartfonie.
- Przejdź do sekcji „Pozostałe usługi”.
- Kliknij w kafelek „Zweryfikuj pracownika medycznego”.
- Wpisz imię i nazwisko osoby udzielającej porad lub jej numer PWZ (jeśli jest podany na profilu bądź pieczątce).
Po kilku sekundach aplikacja wyświetli jasny komunikat, czy dana osoba figuruje w oficjalnej bazie i czy posiada prawo do wykonywania zawodu.
