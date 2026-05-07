Wielka nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych. Oto 5 kluczowych zmian, które warto znać

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych czeka na podpis Prezydenta RP. Ustawa dotyczy wprowadzenia możliwości przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego; doprecyzowania warunków przyznawania dodatków specjalnych dla kuratorów zawodowych, rozszerzenia możliwości ich delegacji, a także uściślenia składu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kuratorski

Czy kuratorzy sądowi wchodzą w nową ścieżkę zawodową? Nowe legitymacje, elastyczne egzaminy i zmiany w dodatkach

Zawód kuratora sądowego to jedno z kluczowych ogniw w polskim systemie sprawiedliwości, odpowiedzialne za wykonywanie orzeczeń sądowych i realizację zadań probacyjnych. Teraz przed tą formacją zawodową otwiera się nowy rozdział. Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, która wprowadza wieloaspektowe zmiany w organizacji zawodu, statusie kuratorów oraz procedurach. Choć projektodawcy określają te modyfikacje mianem porządkujących, w praktyce oznaczają one istotne usprawnienia i doprecyzowania, które dotkną zarówno kandydatów do zawodu, jak i doświadczonych praktyków. Co dokładnie zmieni się w przepisach, które zapoczątkował projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 2294)? Poniżej analiza najważniejszych zagadnień.

ZMIANA 1. Kuratorzy sądowi: nowe, bezpieczne legitymacje służbowe

Jedną z najbardziej widocznych zmian dla samych kuratorów będzie wprowadzenie zupełnie nowych regulacji dotyczących legitymacji służbowych. Nowe przepisy obejmą nie tylko kuratorów zawodowych, ale także kuratorów społecznych oraz aplikantów kuratorskich. Ustawodawca zdecydował się na szczegółowe określenie katalogu danych identyfikacyjnych, które będą widnieć na dokumencie. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz ułatwi posługiwanie się legitymacją w kontaktach z organami państwa i osobami trzecimi. Co ważne, nowelizacja jasno określa obowiązek posiadania dokumentu, zasady jego wydawania, wymiany oraz zwrotu. Dzięki tym zmianom legitymacje kuratorów zyskają status dokumentów publicznych, a ich ostateczny wzór zostanie określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Kwestie finansowe to zawsze newralgiczny punkt w przepisach pracowniczych. Nowelizacja doprecyzowuje zasady przyznawania dodatku specjalnego, eliminując dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. Zaktualizowane przepisy wyraźnie wskazują, że dodatek ten ma charakter rekompensacyjny i przysługuje wyłącznie „za okres wykonywania tych zadań”. Oznacza to, że jest to świadczenie przyznawane po faktycznym wykonaniu dodatkowych obowiązków, co definitywnie zamyka drogę do przyznawania go z góry. Takie powiązanie dodatku z realnym, zwiększonym zakresem obowiązków ograniczy ryzyko uznaniowego i niejednolitego stosowania tych przepisów w różnych sądach. Dodatkowo, kompetencje do wydania rozporządzenia w tej sprawie przejdą z Rady Ministrów bezpośrednio na Ministra Sprawiedliwości.

ZMIANA 3. Koniec ze sztywną aplikacją? Nowa, elastyczna droga do egzaminu

Nowelizacja wprowadza rewolucyjne wręcz ułatwienia dla osób chcących zdobyć uprawnienia kuratora. Kluczowa modyfikacja polega na zmianie zaledwie jednego słowa w przepisach – zastąpieniu spójnika „i” spójnikiem „lub”. Co to oznacza w praktyce. Minister Sprawiedliwości zyska możliwość zwolnienia aplikanta z części aplikacji kuratorskiej, bez jednoczesnego zwalniania go z samego egzaminu. To odejście od dotychczasowego, sztywnego powiązania ukończenia pełnej aplikacji z prawem do przystąpienia do egzaminu.

Ważne Nowy, bardziej elastyczny model pozwoli na wcześniejsze zdawanie egzaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Rozwiązanie to ma być ogromnym ułatwieniem dla kandydatów, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje częściowo pokrywające się z wymogami aplikacji, co z pewnością przyspieszy i usprawni proces naboru do zawodu.

ZMIANA 4. Kuratorzy sądowi: komisja egzaminacyjna i zwroty kosztów

Zmiany dotkną także samej organizacji egzaminów. Uściślono przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej, wskazując wprost, że przedstawicielem Krajowej Rady Kuratorów w tym gremium musi być delegat tej Rady. Ponadto, wprowadzono jasne regulacje dotyczące zwrotu kosztów podróży oraz noclegów dla członków komisji egzaminacyjnej, co usprawni logistykę przeprowadzania egzaminów.

ZMIANA 5. Kuratorzy sądowi: szersze możliwości delegowania i doprecyzowany nadzór

Nowe przepisy otwierają przed kuratorami zawodowymi szersze perspektywy wykorzystania ich doświadczenia w administracji publicznej. Znowelizowane regulacje rozszerzają zakres czynności, do których kurator może zostać delegowany. Zamiast wąskiego ograniczenia wyłącznie do nadzoru nad pracą innych kuratorów, delegowanie będzie mogło obejmować zadania związane z ogólnym „w szczególności z funkcjonowaniem kurateli sądowej”. To zmiana o charakterze funkcjonalnym, która pozwoli na lepsze wykorzystanie wiedzy praktyków w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości i innych jednostkach wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji, głos i doświadczenie kuratorów mogą mieć większy wpływ na kształtowanie polityki probacyjnej. Nowelizacja porządkuje również kwestie nadzoru administracyjnego.

Kuratorzy sądowi: to dopiero początek większych zmian?

Warto zaznaczyć, że uchwalone modyfikacje, choć wielopłaszczyznowe i zwiększające rolę Ministra Sprawiedliwości w kształtowaniu szczegółowych rozwiązań, są traktowane jako etap przejściowy. Projekt wpłynął do Sejmu pod koniec lutego 2026 roku, a po sprawnym procedowaniu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, został uchwalony przez Sejm 30 kwietnia 2026 roku. Podczas debaty parlamentarnej wyraźnie podkreślano, że nowelizacja ma charakter techniczny i naprawczy, stanowiąc niezbędne przygotowanie przed planowaną, znacznie szerszą reformą systemową kurateli sądowej.

Tak więc podsumowując, nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych to pakiet zmian, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności działania służby kuratorskiej oraz usprawnienie naboru do tego ważnego zawodu. Wprowadzenie nowych, bezpiecznych legitymacji służbowych, uelastycznienie ścieżki aplikacji i egzaminu kuratorskiego, doprecyzowanie zasad wypłacania dodatku specjalnego oraz rozszerzenie możliwości delegowania kuratorów to kroki w stronę nowoczesnego modelu kurateli. Choć obecne zmiany mają charakter porządkujący i techniczny, stanowią solidny fundament i niezbędny etap poprzedzający zapowiadaną, kompleksową reformę systemową polskiej probacji.