Prezydent podpisał w czwartek ustawę z 17 kwietnia 2026 r. wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy między rządami Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości - poinformowała jego kancelaria. Nowe porozumienie zastąpi obowiązującą od 1999 r. umowę dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Nowa umowa Polska–Ukraina: więcej uprawnień dla służb

Jak poinformowano w uzasadnieniu opublikowanym na stronie prezydent.pl, umowa podpisana 11 grudnia 2025 r. we Lwowie ma dostosować polsko-ukraińską współpracę do nowych zagrożeń związanych m.in. z wojną, migracją i działalnością sabotażową.

Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych oraz nowe formy działań, takie jak przesyłka niejawnie nadzorowana czy wymiana oficerów łącznikowych.

Nowe przepisy o ochronie danych i współpracy służb

Dokument reguluje również zasady ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami UE. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe mechanizmy współpracy okazały się niewystarczające wobec nowych zagrożeń bezpieczeństwa.

Podczas podpisania umowy we Lwowie 11 grudnia ub. roku szef MSWiA Marcin Kierwiński wskazywał, że nowe porozumienie ma stworzyć lepsze ramy prawne dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i polski minister rozmawiali również o zagrożeniach związanych z użyciem dronów, ochroną infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałaniem rosyjskiej dezinformacji.

Ustawa ratyfikacyjna wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

